聯交所譴責裕承科金4名前執董

聯交所指出，在2017至2018財年期間，裕承科金透過其全資附屬公司恒盛財務大力拓展融資業務，於2017年7月至2018年4月期間借出合共22.8億元的無抵押貸款，但借款人拖欠貸款，令該公司蒙受重大減值虧損。

聯交所關注授出該等貸款的商業理據，而該公司聲稱曾對借款人進行盡職審查但相關證據有限。上述4人均為負責或參與放債業務的執行董事，但沒有證據顯示拓展該公司的放債業務經過任何審慎考量。儘管貸款金額龐大，董事未能確保該公司對貸款進行適當的盡職審查及信貸評估、於作出貸款後亦未能充分監察貸款及／或保障該公司的資金。王曉冬更未有回應聯交所的查詢。

因此，聯交所裁定該4名董事違反了《上市規則》及其《董事承諾》，也未有盡力遵守《上市規則》，決定施加紀律行動聲明所載的制裁及指令。