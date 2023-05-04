許正宇：歡迎亞開行成員用香港平台發行保險相連證券

財經事務及庫務局局長許正宇在南韓仁川外訪，並在亞洲開發銀行(亞行)年會上表示，香港一直在「推動私人資本參與」、「提升互聯互通」及「促進科技發展」三方面下工夫，又歡迎亞行成員利用香港的平台發行保險相連證券。

就「推動私人資本參與」，他指出，氣候變化是一直在應對的全球問題之一，鑑於世界各地的災難事件不斷增加，推動私人資本參與至關重要。香港在2021年推出了資助先導計劃，為發行保險相連證券提供資助，為共4次巨災債券的發行提供便利，總發行額達5.6億美元。

許正宇又與韓國金融委員會委員長金周顯會面，並向對方表示介紹香港的虛擬資產服務提供者發牌制度，在新制度下虛擬資產交易所須符合打擊洗錢和恐怖分子資金籌集以及保障投資者方面的要求，與目前適用於傳統金融機構的要求一致，從而為持牌的虛擬資產交易所建立地位和信譽，以便在香港市場接觸更多投資者。同時指出，香港作為國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新者持開放和兼容的態度。

他又會見了韓國經營者總協會副會長李東根。許正宇強調，香港歡迎來自海外的企業和人才，並已成立專責團隊，有策略地招商引才。