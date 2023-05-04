4月工商舖買賣註冊量值齊挫 商舖交投跌近40%
2023年05月04日 20:02
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香港工商舖買賣交投回軟，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月該類物業註冊量共錄約367宗(剔除24宗內部轉讓個案)，按月下跌約18.6%，而註冊總值則約40.33億港元，按月減少約30.9%，而以類別劃分，則以商舖成交宗數跌幅近40%最大。
上月工商舖各板塊註冊宗數全線下跌，其中，以商舖註冊量跌幅最大，按月顯著下挫約39.6%，共錄約61宗成交。相信是由於近期旅客增加，部分商舖業主的叫價轉趨強硬有關。而工廈登記量則按月減少約15.4%，最新錄約203宗。至於，商廈註冊量跌幅較少，按月低約6.4%至103宗，
若按註冊金額劃分，4月註冊量最多的為價值500萬或以下物業，共錄約225宗註冊，按月下跌約26.2%。其次為逾500萬以上至1,000萬元，以及1,000萬以上至2,000萬元的物業，最新分別錄得93宗及66宗的登記，按月分別減少7.9%及4.3%。上月共錄得兩宗逾億元註冊成交，當中工廈及商舖各佔1宗。其中，一個本地海味品牌購入位於荃灣和富大廈的地廠部分，註冊金額約1.78億元。
鋑聯控股(00459)行政總裁(工商舖)盧展豪表示，適逢復活節長假期，市民都趁此機會外遊，導致市場上的購買力受到積壓，令4月的工商舖物業成交數字回落。不過，本港首季經濟成功扭轉過往一年的經濟衰退，其中，私人消費開支更錄得雙位數增加，而投資開支亦回復增長，再加上長假期帶動下，旅客來港的數字及零售業銷售額均符合市場預期，相信投資者的信心將轉趨強勁。
他又指，市場預計美國聯儲局在5月加息0.25厘後將會停止加息，利率水平會維持平穩，相信投資市場將會恢復穩定，大手成交數字有望回升。