4月工商舖買賣註冊量值齊挫　商舖交投跌近40%

香港工商舖買賣交投回軟，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月該類物業註冊量共錄約367宗(剔除24宗內部轉讓個案)，按月下跌約18.6%，而註冊總值則約40.33億港元，按月減少約30.9%，而以類別劃分，則以商舖成交宗數跌幅近40%最大。

上月工商舖各板塊註冊宗數全線下跌，其中，以商舖註冊量跌幅最大，按月顯著下挫約39.6%，共錄約61宗成交。相信是由於近期旅客增加，部分商舖業主的叫價轉趨強硬有關。而工廈登記量則按月減少約15.4%，最新錄約203宗。至於，商廈註冊量跌幅較少，按月低約6.4%至103宗，

若按註冊金額劃分，4月註冊量最多的為價值500萬或以下物業，共錄約225宗註冊，按月下跌約26.2%。其次為逾500萬以上至1,000萬元，以及1,000萬以上至2,000萬元的物業，最新分別錄得93宗及66宗的登記，按月分別減少7.9%及4.3%。上月共錄得兩宗逾億元註冊成交，當中工廈及商舖各佔1宗。其中，一個本地海味品牌購入位於荃灣和富大廈的地廠部分，註冊金額約1.78億元。

他又指，市場預計美國聯儲局在5月加息0.25厘後將會停止加息，利率水平會維持平穩，相信投資市場將會恢復穩定，大手成交數字有望回升。