城市花園三房呎售1.2萬元　見近期低

港島大型屋苑再錄低價成交，北角城市花園套三房單位，減價150萬元，以1,500萬元沽出，呎價僅12,305元屬近期低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園6座低層D室，實用面積約1,219方呎，套三房加工人房設計，望海景，最終以約1,500萬元成交，呎價約12,305元，呎價屬近期低位，原業主早於去年底放盤，最初叫價1,650萬元，減價150萬元成交。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園G座中層13室，實用面積約596方呎，三房間隔，望山景，以約950萬元易手，屬屋苑本月首宗買賣，呎價約15,940元，上址附有租約，未能安排睇樓，區內分支家庭客不足24小時拍板買入。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣李嘉輝表示，黃大仙公屋黃大仙下邨龍裕樓中層16室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望內園景，屬遺產物業，未補價第二市場叫價約280萬元，及後下調叫價並獲洽購，最終累減約15萬元，以約265萬元成交，呎價約6,511元。

●中原許永生指，長沙灣宇晴軒6座高層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，原先叫價1,060萬元，議價後以1, 022萬元易手，呎價約18,448元，新買家為外區客，原業主於2010年1月以458萬元入市，持貨約13年帳面獲利564萬元。

－－－－－－

新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳天晉II第5B座低層連平台單位，實用面積約597方呎，4月叫價1,200萬元放售，剛以1,142萬元成交，呎價約19,129元，原業主於2020年以1,098萬元購入，持貨僅3年辣招期滿即沽，帳面賺44萬元。

●美聯梁偉德稱，將軍澳中心6座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，3月中開價800萬元放售，新近減價25萬元或約3%，以775萬元獲用家承接，呎價約16,667元，原業主於2011年2月以400萬元購入，持貨超過12年帳面獲利375萬元，升值約93%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山居屋富寶花園6座低層4室，實用面積約482方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價320萬元，放盤4個月，期間只是輕微減價3.2萬元，減幅約1%，最終以316.8萬元承接，呎價約6,573元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城B座中層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約830萬元，議價後以800萬元易手，呎價約14,085元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍溱岸8號2座高層G室，實用面積約825方呎，三房間隔，望河景，以1,550萬元沽出，呎價約18,788元，原業主於2012年9月以約956萬元一手向發展商購入，持貨約11年帳面獲利594萬元，期內升值約62%。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺居屋嘉盛苑A座中層15室，實用面積約435方呎，一房間隔，望山景，業主賣樓返回內地退休，放盤4個月，未補價第二市場叫價320萬元，累減15%，同區白居二分支家庭3天內即睇即落訂，成交價272萬元，呎價約6,253元。

●中原伍耀祖表示，天水圍區居屋4月份錄得超過30宗買賣，包括天盛苑H座高層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場以518萬元沽出，呎價約7,969元。

●晉誠地產胡卓輝稱，屯門愛琴海岸8座高層D室，實用面積約549方呎，望海景，開價770萬元，但近期二手成交氣氛減弱，原業主見有實客還價，議價兩天減價55萬至715萬成交，呎價約13,024元，新買家為外區客。

●美聯凌光盛指，馬灣珀麗灣23座中層F室，實用面積約532方呎，兩房間隔，原以600萬元放售，外區買家議價10萬元，以590萬元承接作換樓之用，呎價約11,090元，原業主於2008年以254萬元購入，持貨約15年帳面賺約336萬元，或升值逾1.3倍。

－－－－－－