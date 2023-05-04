大埔新盤6日累售348伙　新一期最快周五推價單

大埔白石角新盤的次輪銷情火熱，承接首輪的旺勢再度沽清全數以價單形式發售的單位。經過兩輪銷售，該盤於短短6日內累計賣出約348伙。發展商極速部署推出新一期，最快周五(5日)公布項目第2B期的價單。

●大埔白石角University Hill第2A期次輪沽清191伙價單單位

●大埔白石角University Hill第2B期已上載樓書

新鴻基地產的大埔白石角University Hill第2B期的售樓說明書已隨即上載至一手住宅銷售資訊網。今期由5座樓高13至14層的住宅大樓組成，提供688伙，全盤單位實用面積由218至936方呎，提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔。

以標準戶樓層計，每座每層提供8伙或12伙，設有兩部升降機。今期最細單位包括優景閣第5座的A6室，屬實用面積218方呎的開放式間隔。項目預計關鍵日期為2024年6月15日。

●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽出5伙 涉逾2,702萬元

●西南九龍維港滙II三房售逾2,292萬元

●灣仔EIGHT STAR STREET

●將軍澳海茵莊園連沽兩伙連平台戶

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