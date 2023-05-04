大埔新盤6日累售348伙 新一期最快周五推價單
2023年05月04日 21:03
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大埔白石角新盤的次輪銷情火熱，承接首輪的旺勢再度沽清全數以價單形式發售的單位。經過兩輪銷售，該盤於短短6日內累計賣出約348伙。發展商極速部署推出新一期，最快周五(5日)公布項目第2B期的價單。
●大埔白石角University Hill第2A期次輪沽清191伙價單單位
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2A期，周四(4日)展開次輪銷售，分別以價單形式發售191伙及招標出售25伙，共發售216伙。據市場消息指，截至下午約5時20分，項目全數沽出以價單形式出售的單位。連同首輪銷售計，該盤於6日之內累計賣出約348伙，佔該期數約607伙逾57%。
●大埔白石角University Hill第2B期已上載樓書
新鴻基地產的大埔白石角University Hill第2B期的售樓說明書已隨即上載至一手住宅銷售資訊網。今期由5座樓高13至14層的住宅大樓組成，提供688伙，全盤單位實用面積由218至936方呎，提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔。
以標準戶樓層計，每座每層提供8伙或12伙，設有兩部升降機。今期最細單位包括優景閣第5座的A6室，屬實用面積218方呎的開放式間隔。項目預計關鍵日期為2024年6月15日。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽出5伙 涉逾2,702萬元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周四(4日)連環售出5伙，成交價由527.76萬至548.37萬元，共吸金逾2,702.82萬元。發展商表示，項目由去年11月開售至今，累計賣出約154伙，套現逾9億元。
●西南九龍維港滙II三房售逾2,292萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II周四(4日) 售出兩伙，包括以2,292.86萬港元沽出2座26樓B室，實用面積741方呎，三房連儲物室間隔，呎價約30,943元。
●灣仔EIGHT STAR STREET
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，最新通過招標以4,350萬元售出三房特色戶，為實用面積913方呎的21樓A室，呎價約47,645元。
●將軍澳海茵莊園連沽兩伙連平台戶
九龍建業(00034)市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，旗下將軍澳海茵莊園周四(4日)以招標形式售出兩伙連平台特色戶，共涉及1,120.2萬元。項目最新公布，會向住客提供單車租用服務，方便住客隨時隨地使用單車穿梭將軍澳跨灣大橋及區內各處，欣賞將軍澳及康城一帶環境。
●啟德跑道區澐璟三房呎價約30,300元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟周四(4日)再錄成交，項目6座12樓C室，實用面積902方呎，三房連套房間隔，成交價2,733.06萬港元，呎價30,300元。發展商表示，項目至今累售87伙，套現逾42.55億元。