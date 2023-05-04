美股道指跌79點　高通績後瀉近8%

雖然美國加息周期臨近尾聲，惟市場對於經濟前景的擔憂日益加劇，加上企業業績表現參差。美股周四早段壓，道指跌79點，報33,334點；標指跌8點，報4,082點；以科技股為主的納指跌55點，報12,025點。港股報19,879點，跌43點，低水70點。

作為手機晶片公司龍頭的高通(Qualcomm)公布，於截至3月26日止的財政季度收入按年下跌了16.92%至92.75億美元；淨利潤亦倒退41.92%至17.04億美元。鑑於業績表現疲弱，高通行政總裁阿蒙宣布，將會推動削減成本及精簡營運措施，希望營運支出較上一年度同期減少5%。

事實上，高通業務表現主要受到手機相關收入減少16.92%所拖累，反觀汽車業務收入逆勢增長了20.48%至4.47億美元。可惜該企本季的業績指引也令市場失望，料收入介乎81億至89億美元，以中位數計相當於按年下跌22.27%，跌幅更甚於上一季度。而經調整每股盈利料介乎1.7至1.9美元，較去年同期2.96美元大幅縮水。高通股價早曾挫7.83%。

另邊廂，疫苗研發商莫德納(Moderna)的業績在新冠疫情過後亦開始「回塘」，於截至3月底止一季收入按年大跌69.3%至18.62億美元，純利更勁縮97.83%至7,900萬美元。

不過，公司表示正就今年秋季的新訂單與美國、日本及歐盟進行談判，重申今年最低的新冠疫苗預期銷售額為50億美元。莫德納股價早段曾升4.28%。

蘋果公司(Apple Inc.)即將於收市後公布業績，其股價曾跌1.58%，報164.81美元。