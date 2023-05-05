東方日報B2：港加息1/8厘　料屆尾聲

香港銀行在今次加息周期以來第4度上調最優惠利率，累計加0.75厘。

隔晚美國聯儲局宣布加息四分之一厘後，滙豐銀行、中國銀行(香港)、渣打香港等本港大型銀行先後調高最優惠利率(P息)0.125厘，為本港去年9月起的加息周期以來第4度「加P」，累計加0.75厘，意味供樓一族利息負擔再添壓力。與樓按相關的一個月港元拆息升至4個月新高之際，金管局總裁余偉文預期，港元拆息仍有上升空間。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信有關港元利率的調整合適。該行會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

美國加息令港美息差擴大，帶動套息交易，港元匯價再觸發7.85兌每美元弱方兌換保證，金管局在紐約時段承接46.71億港元沽盤，本港銀行體系總結餘於今日降至445.27億港元。余偉文指，香港目前金融體系資金充裕，銀行體系結餘會否再下跌，要視乎市場供求及套息交易，又強調香港銀行體系存款總額整體平穩。

余續指，美國加息符合預期，香港拆息仍有上升空間，呼籲市民在作出置業或其他借貸決定時，管理好利率風險。至於金管局按既定機制上調貼現窗基本利率0.25厘至5.5厘。以現時大型銀行同業拆息按揭(H按)鎖息上限為P減2.25厘計，現時實際按息升至3.5厘。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，由於H按已達封頂息多時，故無論H按還是P按的貸款人都受影響。與這次加息前比較，以還款期30年計，500萬元貸款額，每月還款額將增加約350元。惟他預料是次加息乃港銀本輪加息周期最後一次，按息於約3.5厘見頂。

不過，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，若港元拆息持續上升，銀行結餘進一步下降，本港銀行仍有追加P的壓力，預計幅度約0.125厘左右。中原按揭董事總經理王美鳳表示，現時港元拆息仍明顯低於美息超過一厘，若拆息稍後明顯升至逾4厘，拉近與美息差幅，不排除本港按息仍有上調壓力。

港元拆息周四全線上升，一個月拆息報3.62857厘，按日升0.07524厘，連升11日；3個月拆息逼近4厘，報3.99423厘。

金融管理專員公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率維持不變，仍為1%。余表示，最新的經濟指標顯示香港經濟活動在首季回穩，但全球環境的不明朗因素仍然偏高。考慮到將於2024年過渡至1%正值中性CCyB的計劃，現階段適宜將CCyB比率維持在當前水平，並繼續密切觀察相關情況。