道指跌286點　紐約期金逼近高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.35；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.9132；美元兌日圓處134.1；歐元報1.1026，英鎊報1.2585。現貨金價處2,049美元。布油報72.58美元，紐油報68.65美元。比特幣跌0.5%，報2.89萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指連跌4日，收市報33,127點，跌286點，跌幅0.86%。標指收報4,061點，跌29點或0.72%；納指失守12,000點大關，收報11,966點，跌58點或0.49%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,894點，跌54點。

●紐約期金逼近歷史高位，收報每安士2,055.7美元，升0.9%。

●紐約期油連跌第4日，收報每桶68.56美元，跌0.06%。

●蘋果上季盈利跌3%，iPhone銷售勝預期。

●傳微軟提供資金，與AMD聯手研發新款AI晶片。

●綠竹生物超額認購2.25倍，以招股價下限每股32.8元定價。

●融創中國：現債務約85%同意債權人加入重組支持。

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●馬斯克質押大批Tesla股票乏監督 機構籲反對現主席連任

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●東方日報B2：港加息1/8厘 料屆尾聲

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