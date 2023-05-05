棄港赴星！聯邦快遞傳9月搬遷亞太區總部

又一外資企業可能把總部遷離香港，香港的國際金融中心形象再次受打擊！外媒報道，聯邦快遞(Fedex)正計劃將其亞太地區總部從香港遷至新加坡。

聯邦快遞在電郵聲明中表示，將整合新加坡的一些亞太、中東和非洲(AMEA)總部的職能，以更快、更靈活地連接在該地區的所有業務。公司表示，將在香港維持「重要」地位和領導角色。聯邦快遞指，公司在該地區擁有35,000名員工，為100多個國家提供服務。

據知情人士透露，聯邦快遞計劃將其駐香港的部分高管，包括區域總裁Kawal Preet調往新加坡。該人士補充指，聯邦快遞的香港員工被告知，管理團隊將於9月搬遷。

知情人士指，公司仍將在香港保留一個辦事處，以及大多數與香港業務有關的員工，並且正在考慮將一些非必要的職位轉移至馬來西亞或印度以削減成本。

聯邦快遞表示，香港少於15%的職位將轉移至新加坡。據公司表示，該辦事處將「繼續為該地區提供重要支援」。

聯邦快遞2019年曾經遭到華為指控，未經授權將兩個由日本寄往中國的包裹轉運至美國。之後內地當局針對聯邦快遞採取一系列行動，例如調查聯邦快遞向中國一家公司運送裝有槍支的包裹，並且沒收一個運往香港但裝有刀的包裹。另一方面，聯邦快遞的一名飛行員於2019年在廣州被拘留，因為在其行李中發現幾百粒氣槍子彈。