IMF：若樓市炒賣風險減退　香港可分階段撤辣

國際貨幣基金組織(IMF)已經就香港經濟的所謂第四條款磋商發表了總結聲明指出，儘管樓市在去年有所回調，進一步的調整仍可能對經濟構成風險，按揭貸款利率上升，樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏抑私人消費。

IMF相信，增加房屋供應是解決結構性供求失衡的關鍵。至於樓市相關的宏觀審慎監管措施應該維持，在樓市受壓時則予以調整。

IMF又提到，若來自炒賣需求的系統性風險減退，印花稅應予以調整。該機構解釋，隨着經濟活動正常化及邊境重開，當局應審慎監察永久性居民及非永久性居民炒賣需求所產生的系統性風險，並作好準備調整相關印花稅。具體而言，若來自非永久性居民及炒賣需求的系統性風險減退，當局可分階段取消在基金組織資金流向評估中，被評為資金流向管理及宏觀審慎監管措施的買家印花稅及新住宅印花稅。

儘管環球宏觀金融環境充滿挑戰，但隨着新冠疫情後經濟活動逐漸恢復正常，香港經濟正在強勁回升。金融體系保持穩健，聯匯制度繼續暢順運作，為經濟及金融體系提供穩固的支柱，讓金融體系發揮國際金融中心的角色，故聯匯制度仍然是維護香港宏觀經濟及金融穩定的最合適安排。

有關搶人才方面，IMF認為香港應繼續加強吸引人才的競爭力，支持發展創新型工業和營造商業動力，並增加數碼相關科技的教育及在職培訓，增加邁向數碼化及技術主導型經濟所需的勞動力供應。IMF認為，港府可視乎需要進一步擴大吸引海外人才的計劃。