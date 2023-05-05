加息令經濟降溫　澳洲央行削GDP及通脹預測

外媒報道，澳洲儲備銀行(即澳洲央行)下調今年對通脹、工資和更廣泛國內生產總值(GDP)增長的預測，表明其自去年5月以來的11次加息正對經濟產生影響。

周五(5日)公布的季度貨幣政策聲明顯示，澳洲央行估計截至6月底的通脹率中位數，從3個月前的6.25%下調至6%。然後，該指標可能會在12月降至4%，此前為4.25%。早前預計工資將在今年稍後達到4.2%的峰值，目前預計到12月將達到4%，到2025年6月將達到3.7%。

澳洲央行指，澳洲勞工市場仍然非常緊張，並解釋其決定在4月暫停後本周恢復緊縮政策。當局又指，有迹象表明，包括匯率和樓價在內的資產價格，一直回應利率可能不會上升的預期。

澳洲央行警告指，儘管通脹已經過了峰值，不過「非常高」。央行從企業方面了解到，工資增長「已穩定在約4%」，並且隨着勞動力供應改善，預計短期內將放緩。

當局並強調家庭消費前景，稱近期樓價企穩，表明財富下降對消費者支出的拖累，現在可能較之前假設的要小。它預計住屋需求將受到高於預期的人口增長的支持，而房屋供應短缺可能會令「租金有持續上行的壓力，增加通脹預測」。當局又強調能源價格和租金是未來一段時間通脹的主要驅動因素。

澳洲央行預計，到2023年底，家庭消費增速將從去年的5.4%放緩至1.3%。鑑於私人消費佔澳洲GDP的2/3，這將導致經濟增長急劇放緩。該行預計，國內生產總值(GDP)增長在2023年第四季跌至1.25%觸底，2025年第二季料升至2%。而今年稍後時間，失業率將從目前的3.5%上升至4%，然後到2024年底將達到4.5%。