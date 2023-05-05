University Hill第2B期首推138伙　入場費453.5萬

雷霆(左)及胡致遠

新地副董事總經理雷霆表示，為了讓買家可購入不同觀景和座向的單位，故推出新一期單位應市。是次開價為「延續高才無敵價 」，項目毗鄰香港中文大學及科學園，可謂科研學術人士匯聚的地方。而美國加息輕微，本港主要大型銀行最優惠利率作出輕微調升，大部份市場人士認為美息即將見頂，相信加息壓力對樓市影響不大。

新地代理總經理胡致遠指，首批單位包括22伙一房戶、93伙兩房戶及23伙三房戶，實用面積由293至729方呎。

售價方面，提供4種付款方法與項目第2A期相同，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價由13,112至18,654元。按定價計，該批單位市值11.6億元。

胡續稱，首批入場單位為優景閣第3座1樓A5室，實用面積293方呎，折實呎價約15,480元。呎價最低單位為優景閣第1座1樓A5室，實用面積410方呎，折實價約537.6萬元。項目周六起收票，部署最快下周展開銷售。

價單顯示，是次有47伙單位設「科研專才/學術人才現金回贈」，符合條件及採用建築期付款計劃的買家，可獲現金回贈金額涉及樓價5%。

資料顯示，該系列項目分3期發展，包括Silicon Hill、University Hill第2A期，而今期則屬最後1期。項目第2A期於上月19日推出首批123伙，折實平均呎價約16,288元，當時一房入場費為437.24萬元。該期數於剛過去6日沽出約348伙，佔該期所提供的607伙近六成。