【高盛推介】比亞迪連彈3日 ４月乘用車銷量按年增近一倍
2023年05月05日 13:07
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)周四(4日)升約0.9%，周五(5日)繼續上升。早段高見237.4港元後倒跌，及後重拾升勢，現報235.8元，升約0.7%，目前為連續第3日上升。國家商務部表示，今年五一黃金周期間，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長，當中汽車銷售額按年增長20.9%。比亞迪公布數據，4月乘用車銷量達209,467輛，按年增長98.6%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於周四獲資金轉向流入，有約50萬元。比亞迪淡倉於過去5個交易日共鈑得約480萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意輕微價外比迪購(29313)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(12199)。低面值選擇可留意比迪購(11237)。牛證方面的近牛選擇可留意比迪牛(61770)，遠牛選擇可留意比迪牛(61142)，與現價有約15及25元收回距離。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.0倍，中期、輕微價外。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.6倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(11237)，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿8.1倍，低面值。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率11.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
比迪牛(61142)，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽(13085)，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿7.7倍，行使價190元以上產品最高槓桿。
比迪熊(53015)，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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