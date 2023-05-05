鴻海拒泵水！電動車初創Lordstown莫財面臨停產

電動車市場競爭激烈，不少行業新丁出師未捷身先死，下一家早夭的車企可能是在美國上市的Lordstown Motors。外媒報道，由於公司股價長期低迷，正面臨退市危機，市場憂慮一旦其金主台灣鴻海集團撤資，Lordstown將不能繼續經營。

Lordstown周四(4日)向美國證券交易委員會(SEC)提交的申報文件中指出，由於公司現金水平急降，必須盡快找到合作夥伴「泵水」，否則旗下唯一車款-純電動農夫車Endurance可能在「不久的將來」停產。文件顯示，截至2023年3月31日的首季，Lordstown資產負債表上的現金及現金等價物僅餘1.081億美元(約8.43億港元)，按年大減一半。

Lordstown本來有「大水喉」鴻海支持，惟公司股價持續低殘，終令金主忍無可忍，上月致函警告Lordstown，若其股價長期無法維持在1美元以上，最終被強制退市，則違反先前雙方的投資協議內容。Lordstown表示，如果鴻海終止投資，將導致該公司被迫聲請破產或停止營運。目前仍繼續與鴻海協商，但尚未達成共識。Lordstown坦言，在目前市場環境下，該公司籌集資金的能力極度有限。

Lordstown於2022年9月啟動商業化生產Endurance，並於2022年第四季開始交車。當時設定初期產量目標為500輛，其中50輛將在2022年底前交貨。然而，Lordstown在2月公布業績時透露，截至2023年2月累計僅生產約40輛Endurance，交車數量只有6輛，遠不及原定目標。Lordstown第一季淨損擴大至1.711億美元。

Lordstown Motors去年11月表示，與鴻海旗下Foxconn Ventures達成交易，後者將向其投資高達1.7億美元(約13.2億港元)，而鴻海將成為Lordstown最大股東。