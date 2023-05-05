PayMe登陸百佳、屈臣氏及豐澤　購物享9折

滙豐宣布，PayMe正式登陸百佳超級市場、香港屈臣氏及豐澤，並夥易賞錢推出全新聯乘消費獎賞。用戶可於以上品牌逾500間實體分店及網店以PayMe快捷付款時，於優惠期內即可享9折購物優惠，以及全年賺取雙倍易賞錢積分。今次更是PayMe與合作夥伴首度推出全年會員積分獎賞優惠，標誌着合作正式展開及慶祝PayMe踏入300萬用戶里程碑。

PayMe早前聯合三十多個品牌推出優惠，鼓勵用戶善用本年的消費券及協助提振本地經濟。自今年第一期消費券發放以來，PayMe用戶主要將消費券用於購買日用品，其次為電子產品及旅遊，而屈臣氏集團旗下本地零售品牌為客戶消費最多的商戶。此外，今期消費券發放首日，PayMe的交易量及金額總額均相較過往兩期為高，並帶動整體消費上升，而整體商戶消費金額較前30日的平均金額增長逾五成。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe for Business推出僅4年，已擴展至遍布全港近55,000家網上及實體商戶，而PayMe的個人用戶更正式踏入300萬里程碑，不論對個人及商戶而言，PayMe已躍升為本港最受歡迎的電子錢包之一。PayMe今次獲屈臣氏集團及旗下易賞錢加入，雙方將發揮龐大客群及零售網絡的優勢，帶來更大協同效應，攜手推動本港電子支付發展。