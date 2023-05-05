二手樓價指數按周跌1.3%　跌幅4個半月來最勁

中原城市領先指數CCL最新報165.08點，按周跌約1.3%，是去年12月中後約4個半月以來最大跌幅，連跌3周共約1.97%。指數創8周新低，重回2023年3月初水平，亦繼上周跌約0.62%，前周跌約0.07%，跌幅擴大，終止了連續5周於168點上下橫行。

5月4日美國聯儲局加息0.25厘，市場相信加息周期將結束，而本港主要銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，對香港二手樓價的影響將於5月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.78點，按周跌1.49%。CCL(中小型單位)報165.12點，按周跌1.35%，連跌3周共1.64%。CCL Mass及CCL(中小型單位)跌幅擴大，指數齊創8周新低，同樣重回2023年3月初水平。CCL(大型單位)報164.86點，按周跌1.03%，連跌2周共4.04%，指數創13周新低，重回2023年1月水平。

四區樓價三跌一升，影響整體樓價回軟。港島CCL_Mass報166.86點，按周跌2.56%，連跌2周共3.84%。九龍CCL_Mass報160.68點，按周跌2.56%，連跌3周共3.25%。港九市區樓價率先下跌，港島指數重回2023年2月水平，九龍指數重回2023年3月水平。新界西CCL_Mass報153.48點，按周跌1.27%。新界東CCL_Mass報183.63點，按周升1.82%，連升2周共2.23%。

樓價短暫回軟，以致2023年升幅收窄。CCL今年累升5.30%，CCL Mass升6.70%，CCL(中小型單位)升6.71%，CCL(大型單位)跌1.08%。港島升7.03%，九龍升6.57%，新界東升8.01%，新界西升5.54%。