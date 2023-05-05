道指期貨升89點　油價漲逾1%

美匯指數報101.007；港匯見7.8478；離岸人民幣(CNH)報6.9159；美元兌日圓報134.03；歐元處1.1035；英鎊報1.2613。金價報2,040.2美元。油價升逾1%，布油報73.73美元，紐油處69.69美元。比特幣升0.78%至29,117美元。道指期貨升89點。

焦點數據：

17:00 歐元區3月零售銷售

20:30 加拿大4月就業人口變動

20:30 加拿大4月失業率

20:30 美國4月平均時薪

20:30 美國4月就業參與率

20:30 美國4月製造業就業人口變動

20:30 美國4月非農業就業人口變動

20:30 美國4月失業率

港股上升，恒生指數全日收報20,049點，升100點或0.5%，主板成交982億港元。

●IMF：香港有必要擴大稅基，聯匯制度乃最合適安排。

●IMF：若樓市炒賣風險減退，香港可分階段撤辣。

●港府歡迎IMF讚揚推動經濟增長及金融穩定工作。

●棄港赴星！聯邦快遞傳9月搬遷亞太區總部。

●據報螞蟻考慮出售旗下香港虛擬銀行持股。

●傳順豐控股今年在港第二上市，擬籌30億美元。

●內地A股全線向下，其中滬綜指收報3,334點，跌15點或0.48%，成交額4,992.94億元人民幣。

-中國4月財新服務業PMI跌至56.4，差過預期。

香港經濟：

●差估署：3月私宅落成量按月大減84%。

●中原城市領先指數CCL最新報165.08點，按周跌約1.3%。

外地經濟：

●加息令經濟降溫，澳洲央行削GDP及通脹預測。

●美國地區銀行股價急瀉！傳官員調查是否涉及操控。

●貝萊德據報臨危受命執拾銀行業爛攤子。

●世銀：氣候變遷恐使至少80萬巴西民眾陷極端貧困。

●台海倘開戰致台積電停產，全球經濟損失每年恐達7.8萬億。

●歐央行加息後出手，丹麥央行調高主要利率0.25厘。

企業消息：

●鴻海拒泵水！電動車初創Lordstown莫財面臨停產。