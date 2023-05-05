【產經直播】大市升少截　彈力有限？

港股未受美股跌勢拖累，恒指周五(5日)高開112點，升幅曾擴大至260點，高見20,208點，但之後升幅收窄，收市升100點，報20,049點，成交又回到不足1,000億元。恒指市升少截，彈力有限？後市仲守唔守得穩兩萬關？短期有無機會出現利好因素，助港股難擺脫上落格局？

金價上升一度逼近歷史高位，紐約6月期金上升18.7美元，每安士報2,055.7美元。投資者對美國銀行業的憂慮持續，金市將繼續成為避險資產？金價仲有得升？現時部署黃金ETF定金礦股更着數？

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