【產經直播】大市升少截 彈力有限？
2023年05月05日 16:16
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港股未受美股跌勢拖累，恒指周五(5日)高開112點，升幅曾擴大至260點，高見20,208點，但之後升幅收窄，收市升100點，報20,049點，成交又回到不足1,000億元。恒指市升少截，彈力有限？後市仲守唔守得穩兩萬關？短期有無機會出現利好因素，助港股難擺脫上落格局？
科網股普遍做好，科指升1%。在龍頭股份ATMXJ當中，以美團(03690)表現最好，升近3%，北水已連續多日加倉美團，美團走勢轉好？有傳阿里(09988)將分拆國際數字商業集團部門赴美IPO，消息已被官方否認，今日股價升約1%，阿里已見底？至於京東(09618)下周放榜，點預測？有咩績前部署？
友邦保險(01299)拖大市後腿，全日愈跌愈有，收挫3%過外，單一股份拖跌恒指55點，股價已三連跌。近日內銀、內險受追捧，友邦反而斯人獨憔悴，因乜解究？
金價上升一度逼近歷史高位，紐約6月期金上升18.7美元，每安士報2,055.7美元。投資者對美國銀行業的憂慮持續，金市將繼續成為避險資產？金價仲有得升？現時部署黃金ETF定金礦股更着數？
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