滙控杜嘉祺建議股東投票反對分拆及固定派息議案

杜嘉祺表示，想就外部環境作出簡要評論，指今年以來經濟持續反覆，一些銀行所面對的困難，大多是利率上升所導致。為了維持金融市場穩定，中央銀行今後的加息步伐可能放緩。影響之一是通脹可能更加頑強，並可能因貨幣政策總體失敗而進一步惡化，繼而打擊環球增長。

但與此同時，中國重新通關為全球供需增長提供了新的動力。中國經濟的復甦較預期為快，首季國內生產總值按年增長4.5%。該行經濟師預期，中國2023年的經濟增長將達到6.3%。

然而，不利因素仍然存在。最明顯的莫過於通脹高企，生活成本的壓力十分沉重。歷史告訴我們，對抗通脹並不容易，特別是在地緣政治風險加劇和金融不穩的環境下。

至於環球銀行業的具體情況。繼最近美國三家銀行倒閉和瑞士信貸銀行被接管後，銀行股價全面受壓。他不認為這些銀行的經歷反映了行業的系統性風險，但市場仍未穩定下來。

銀行業整體來說資本充裕、有利可圖，而且具備良好的流動性。

最後他又提到今日股東周年大會的事務。包括備受矚目的第17及18項的分拆滙控決議案，該議案由以呂宇健先生為代表的一群股東提出。他指出，上述建議對銀行作出策略和結構檢討，並限制董事會釐定股息的能力。集團管理層已仔細和全面地審視這些決議案，去年，董事會經審視第三方專家的建議後，已深入考慮眾多其他結構選項。結論是，其他結構選項均會嚴重損害股東價值，包括令大家的股息蒙受風險。

又強調，滙豐創辦時已立志成為一家環球銀行，服務東西方世界，以及其間的眾多網點。為客戶聯繫世界上最龐大的交易及投資領域，依然是集團今日的最大優勢。自言該銀行是世界首屈一指的貿易融資銀行、外匯業務名列前三，亦是全球領先的支付機構。環球業務貢獻了集團很大部分收人，亦是策略的核心。重組業務或分拆意味會失去上述收入，原因是銀行將不再擁有客戶所重視的聯繫。這將產生一段不確定時期，屆時客戶、員工及股東的注意力將被分散並受到不利影響。更會於未來多年虛耗龐大開支，以及構成重大的執行風險。因此，分拆滙豐業務絕不符合大家的利益。

至於股息政策的決議案。無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略。董事會必須考慮財務業績和市場環境，再計及滙豐的抗逆力、資金及儲備水平，以及投資未來的需要及在達致所有法律及監管規定下，酌情釐定股息。

因此，董事會一致建議股東投票反對第17和18項決議案。