北向互換通本月中啟動　名義本金淨額每日不逾200億人幣

中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局即將正式啟動香港與內地利率互換市場互聯互通合作。「互換通」的各項準備工作進展順利，「北向互換通」下的交易將於2023年5月15日啟動。

金管局表示，為便於「北向互換通」的順利推出，有關事宜說明如下：

在「北向互換通」的相關交易及結算安排方面，首先「北向互換通」初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。其次，參與「北向互換通」的境內投資者(即互換通報價商)需與外匯交易中心簽署報價商協議，並為上海清算所利率互換集中清算業務的清算會員或該類會員的清算客戶。而參與「北向互換通」的境外投資者為符合人民銀行要求並完成內地銀行間債券市場准入備案的境外機構投資者，並經外匯交易中心開通「北向互換通」交易權限。擬申請開通「北向互換通」交易權限的境外投資者需同時申請成為場外結算公司的清算會員或該類會員的清算客戶。

再者，外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯提供交易服務。上海清算所和場外結算公司建立中央對手方清算機構互聯互通，共同向境內外投資者提供清算、結算服務。

最後，初期，全部境外投資者通過「北向互換通」開展利率互換交易在軋差後的名義本金淨額每日不超過200億元人民幣，後續可根據市場情況適時調整額度。至於清算額度，上海清算所與場外結算公司針對雙方清算所之間的風險敞口建立「互換通」資源池。初期，上海清算所與場外結算公司之間淨頭寸對應的「互換通」資源池風險敞口設定上限不超過40億元人民幣，後續可根據市場情況適時調整額度。