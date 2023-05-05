太地旗下商場上季零售銷售額升　東薈城名店倉飆96%

另外，該集團本港寫字樓物業租金則向下。金鐘太古廣場租金按年下跌約11%，出租率按季下降約1個百分點至96%，項目最新市值呎租金由約95至115港元。資料顯示，2022年同期該廈呎租約90至120元。

至於鰂魚涌港島東中心及太古坊一座去年租金則按年下跌約7%，呎租金約50多至約70元，出租率約97%，按季不變。而太古坊其他商廈租金也挫約10%，出租率約93%，按季跌約兩個百分點。

該公司發言人指，旗下商場銷售表現呈強勁復甦，特別是東薈城名店倉和太古廣場，是受惠於旅遊限制放寬，本地市場氣氛得到改善，入境旅客增加。並預計商場人流和零售表現會於本年內持續獲得改善，同時，集團會持續加強及優化租戶組合，以及提升商場設施。

另外，香港整體商廈巿場表現疲弱，該公司旗下的寫字樓物業組合表現仍然良好，租用率維持逾90%，而受宏觀經濟不確定性，以及地緣政治氣氛緊張等因素影響，空置率上升，加上來自中環和九龍東等地區的新供應增加，將會對租金構成下行壓力。

不過，自通關以來，企業預約參觀辦公樓的次數漸見頻繁，市場活動開始活躍。現時太古坊二座出租率逾56%，首批租戶已正式遷入，至今已順利交付逾17層商廈。