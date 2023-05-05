太地旗下商場上季零售銷售額升 東薈城名店倉飆96%
2023年05月05日 19:46
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（Getty Images圖片）
隨着本港與內地通關，零售市場明顯轉旺。太古地產(01972)公布2023年第一季度營運數據，旗下香港商場物業零售銷售額全數向上，其中，東涌東薈城名店倉季內銷售額按年升幅最大，上升約96.1%，而金鐘太古廣場購物商場亦按年漲約68.6%。至於，鰂魚涌太古城中心零售銷售額升幅相對較細，上升約20.2%。資料顯示，2022年同期，該3個商場按年銷售額均下跌。
另外，該集團本港寫字樓物業租金則向下。金鐘太古廣場租金按年下跌約11%，出租率按季下降約1個百分點至96%，項目最新市值呎租金由約95至115港元。資料顯示，2022年同期該廈呎租約90至120元。
至於鰂魚涌港島東中心及太古坊一座去年租金則按年下跌約7%，呎租金約50多至約70元，出租率約97%，按季不變。而太古坊其他商廈租金也挫約10%，出租率約93%，按季跌約兩個百分點。
該公司發言人指，旗下商場銷售表現呈強勁復甦，特別是東薈城名店倉和太古廣場，是受惠於旅遊限制放寬，本地市場氣氛得到改善，入境旅客增加。並預計商場人流和零售表現會於本年內持續獲得改善，同時，集團會持續加強及優化租戶組合，以及提升商場設施。
另外，香港整體商廈巿場表現疲弱，該公司旗下的寫字樓物業組合表現仍然良好，租用率維持逾90%，而受宏觀經濟不確定性，以及地緣政治氣氛緊張等因素影響，空置率上升，加上來自中環和九龍東等地區的新供應增加，將會對租金構成下行壓力。
不過，自通關以來，企業預約參觀辦公樓的次數漸見頻繁，市場活動開始活躍。現時太古坊二座出租率逾56%，首批租戶已正式遷入，至今已順利交付逾17層商廈。