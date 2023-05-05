銀主心急套現　小西灣藍灣半島三房僅售875萬

市況轉弱，銀主都心急出貨，小西灣藍灣半島三房銀主盤，早前以875萬元售出，較被接管前業主叫價低近17%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強表示，小西灣藍灣半島1座高層H室，實用面積約566方呎，三房間隔，屬銀主放盤，被接管前原業主曾以1,050萬元放售，由銀主以約875萬元售出，較業主叫價低175萬元或近17%，呎價約15,459元。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約15,624元，屋苑G座中層13室，實用面積約596方呎，已改兩房間隔，享山景，最初開價1,080萬元，近日調整至960萬元，終以950萬元連租約沽出，呎價約15,940元。

●美聯佘錦驊指，西灣河鯉景灣觀海閣低層B室，實用面積約676方呎，套三房間隔，坐擁全海景，獲外區用家垂青，原業主亦接受還價，議價後以約1,178萬元成交，呎價約17,426元。

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九龍區

●中原馮健平稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道23號中層C室，實用面積約709方呎，三房一廁間隔，擁露台，最初開價938萬元，現以906萬元成交，呎價約12,779元，原業主於2015年6月以848萬元購入，持貨近8年帳面獲利58萬元。

●美聯蕭偉祥指，九龍反塘畢架山花園6座低層D室，實用面積約844方呎，套三房間隔，早前以1,320萬元放售，減價80萬元或約6%，以1,240萬元易手，呎價約14,692元。

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,588元，屋苑36座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景及泳池景，放盤6個月，最初開價798萬元，曾多次調整叫價，累減100萬元，以698萬元成交，呎價約13,501元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島7座中層D室，實用面積約675方呎，套三房間隔，以1,160萬元成交，呎價約17,185元，原業主1998年以377.2萬元一手買入，持貨約25年帳面獲利約782.8萬元，物業升值逾兩倍。

●利嘉閣梁均耀透露，青衣公屋長安邨安江樓高層17室，實用面積約485方呎，三房間隔，望市景，外區客終零議價下，在未補價第二市場以395萬元成交，呎價約8,144元，屋苑現時約有18個放盤，入場費175萬起。

●中原伍潔玲指，荃灣海之戀5月暫錄得兩宗買賣，其中8座中層E室，實用面積約773方呎，套三房間隔，享海景，原先叫價1,650萬元，最近一個月調低至1,550萬元，業主見近期二手成交減慢，減至1,470萬元沽出，呎價約19,017元。

●中原黃仲賢表示，荃灣區暫錄約8宗二手買賣，其中爵悅庭西爵軒低層A室，實用面積約450方呎，兩房間隔，望內園，連基本裝修，叫價720萬元，放盤兩個月，減價20萬元，獲上車客以700萬元承接，呎價約15,556元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆隆苑高層2室，實用面積約385方呎，一房間隔，原業主增加議幅，減價15萬元，準婚首置客決定即時於已補價自由市場以345萬購入，呎價約8,961元。

●中原陳德孝稱，天水圍居屋5月暫錄約5宗買賣，包括天頌苑A座低層5室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價400萬元，議價後以388萬元沽出，呎價約5,969元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺中心C座中層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，放盤達1年半，開價700萬元，獲同區買家洽購，成交價598萬元，累減102萬元，減幅約14.6%，呎價約11,657元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑B座低層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望海景，已補價自由市場原先叫價620萬元，放盤兩星期，減30萬元，以590萬元沽出，呎價約13,532元，原業主持貨約4年帳面獲利40萬元，期內升值約7%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山公屋恆安邨恆月樓低層4室，實用面積約489方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價350萬元，放盤1個月，減價50萬元，減幅14.3%，獲買家以300萬元承接，呎價約6,135元。

●中原伍錦基表示，將軍澳日出康城LP6第5座低層K室，實用面積約307方呎，一房間隔，3月開價655萬元，昨日加息後減至505萬元成交，呎價約16,450元，原業主於2018年9月以491萬元購入，持貨近5年帳面只賺14萬元。

●利嘉閣高樹超表示，將軍澳維景灣畔12座極高層單位，實用面積約544方呎，兩房間隔，望海景，以約890萬元易手，呎價約16,360元，新買為區內客，原業主2012年以528萬元購入，持貨約11年帳面獲利約362萬元。

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