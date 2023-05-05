中銀香港：「互換通」助提升內地金融市場對外開放
2023年05月05日 20:25
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香港與內地利率互換市場互聯互通合作(「互換通」)5月15日正式開展，中銀香港(02388)對此表示歡迎，「互換通」為內地與香港金融市場互聯互通的又一重要舉措，首階段開通「北向互換通」，將便利持有內地債券的境外投資者，透過內地及香港金融市場基礎設施的連接，以安全和方便的方式參與內地銀行間金融衍生品市場，一方面能豐富境外投資者可使用的風險管理工具選擇，亦有利於滿足其利率風險的管理需求，相信「互換通」的開通將進一步釋放境外投資者參與內地債券市場的潛力，推動人民幣國際化。
「互換通」作為深化金融改革、推動內地金融市場高水平對外開放的創新舉措，有助內地利率衍生品市場的發展，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位以及風險管理中心的功能，鞏固國際金融中心的地位。
該行指，已為「互換通」開通做好交易、清算、結算等全方位準備，一方面會以境外投資者的身份參與「互換通」交易，同時作為香港場外結算公司的結算會員，亦會為境外投資者提供「互換通」交易的清算代理服務。中銀香港將同時為境外投資者提供「互換通」的外匯兌換服務。