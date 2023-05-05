中銀香港：「互換通」助提升內地金融市場對外開放

「互換通」作為深化金融改革、推動內地金融市場高水平對外開放的創新舉措，有助內地利率衍生品市場的發展，同時強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位以及風險管理中心的功能，鞏固國際金融中心的地位。

該行指，已為「互換通」開通做好交易、清算、結算等全方位準備，一方面會以境外投資者的身份參與「互換通」交易，同時作為香港場外結算公司的結算會員，亦會為境外投資者提供「互換通」交易的清算代理服務。中銀香港將同時為境外投資者提供「互換通」的外匯兌換服務。