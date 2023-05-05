呂宇健質疑滙控高層3缺失　杜嘉祺咁樣回應兼多謝...

滙豐控股主席杜嘉祺回應指，按年度獎勵計劃，董事須出售持股以確保支付稅項，集團會確保交易公開透明及合規。他更指，呂宇健與第三方指出滙控首季業績表現是因為利率推動，是對滙控業務存在根本性誤解。他謂，過去十年的低利率環境影響所有銀行，利率如今上升，自然改善業績表現及股東回報，集團的轉型策略使其更專注非利息收入，又謂財富管理業務有巨大潛力。集團現行策略帶動滙控股價今年做好，重申現行策略是最快、最安全的方法，改善集團的回報。他又感謝呂宇健千里迢迢來到英國，感謝他參與股東會。

杜嘉祺之後回應投票表格的疑慮，指董事會已仔細研究小股東的提議，結論是這些議案並不符合股東利益，所以董事會有責任提醒股東。