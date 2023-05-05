新盤加快銷售步伐 大埔白石角項目入場453萬起
2023年05月05日 21:36
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銀行加息後，發展商加快推盤步伐。大埔白石角項目第2A期的銷售結束後，項目第2B期隨即部署開售，繼昨日上載樓書，周五(5日)立即公布首張價單，提供138伙，今期首批一房戶入場費為453.56萬元，較上一期首批入場戶高約3.7%。
●大埔白石角University Hill第2B期首張價單138伙 453萬入場
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周五(5日)公布首張價單，涉及138伙，折實平均呎價約16,288港元，與上月中推出的同系列第2A期首批折實平均呎價16,288元相約。今期首批一房戶入場費為453.56萬元。
首批單位包括22伙一房戶、93伙兩房戶及23伙三房戶，實用面積由293至729方呎。售價方面，提供4種付款方法與項目第2A期相同，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價由13,112至18,654元。按定價計，該批單位市值11.6億元。
●啟德天瀧首日招標 錄雙位數標書
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周五(5日)首日進行招標。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，市場反應非常理想，接獲雙位數的標書，入標金額由逾3,000萬至逾5,000萬元，現正由律師跟進相關文件手續。
●油塘東源街項目命名為「親海駅」
長實集團(01113)油塘東源街項目，周五(5日)公布正式命名為「親海駅」。該集團營業部首席經理郭子威透露，該盤的銷售工作亦已進入最後階段，將於短期內公佈有關細節，該盤定價將參考九龍東維港海景項目的售價。
●晉海推26伙餘貨下周一起出售
新鴻基地產(00016)旗下、已於2018年入伙的將軍澳晉海系列項目，落實將於周一(8日)起發售26伙餘盤，當中1伙採招標形式出售，其餘均屬價單單位，折實價由668萬元起。
即將發售的價單單位包括晉海II最新上載的9號價單全數單位，涉及13伙，當中5伙屬連平台或連天台特色戶，折實平均呎價約19,246元。單位實用面積由321至499方呎，折實價由687.69萬至896.88萬元，折實呎價約17,284至21,499元。
●香港仔黃竹坑站揚海兩房呎價34,470元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，最新賣出1A座23樓C室，實用面積524方呎，屬兩房間隔，成交價1,806.24萬元，呎價約34,470元。
●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 涉逾4,213萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，單日沽出兩伙，共涉及4,213.17萬元。其中，第2座8樓A室，實用面積1,001方呎，四房間隔，以2,848萬元成交，呎價約28,452元。
●何文田天鑄三房售逾4,041.4萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，何文田天鑄最新以逾4,041.4萬元沽出7座23樓B室，為實用面積1,066方呎的三房戶，呎價約37,912元。
●啟德跑道區澐璟三房2,938萬元成交
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周五(5日)售出6座26樓C室，實用面積903方呎，三房一套連儲物房間隔，成交價2,938.18萬元，呎價約32,538元。發展商表示，項目至今累售88伙，成交金額逾42.8億元。
●何文田站瑜一第1C期兩房呎價約29,311元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(5日)售出5B座18樓C室，為實用面積465方呎，兩房間隔，成交價1,362.94萬元，呎價約29,311元。
●大埔林海山城三房售1,994萬元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周五(5日)錄得本月首宗成交，以1,994.16萬元售出9座3樓B室，三房間隔，按單位實用面積1,187方呎計，呎價為16,800元。
●前身屬法國領事官邸的普樂道8號 錄得交易紀錄
港島超級洋房有新動向，前身屬法國領事官邸及列為二級歷史建築物的普樂道8號大宅，改建成兩幢洋房，而其中一幢最新錄得交易。據一手住宅物業資訊網，菱電發展有限公司旗下的普樂道8號及8A號項目「8&8A POLLOCK'S PATH」於周五(5日)上載成交紀錄手冊，其中一座洋房以逾4.28億元沽出，而買家是賣方的有關連人士，不排除交易屬於內部轉讓。