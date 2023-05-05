新盤加快銷售步伐　大埔白石角項目入場453萬起

銀行加息後，發展商加快推盤步伐。大埔白石角項目第2A期的銷售結束後，項目第2B期隨即部署開售，繼昨日上載樓書，周五(5日)立即公布首張價單，提供138伙，今期首批一房戶入場費為453.56萬元，較上一期首批入場戶高約3.7%。

●大埔白石角University Hill第2B期首張價單138伙 453萬入場

首批單位包括22伙一房戶、93伙兩房戶及23伙三房戶，實用面積由293至729方呎。售價方面，提供4種付款方法與項目第2A期相同，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價由13,112至18,654元。按定價計，該批單位市值11.6億元。

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●晉海推26伙餘貨下周一起出售

即將發售的價單單位包括晉海II最新上載的9號價單全數單位，涉及13伙，當中5伙屬連平台或連天台特色戶，折實平均呎價約19,246元。單位實用面積由321至499方呎，折實價由687.69萬至896.88萬元，折實呎價約17,284至21,499元。

●香港仔黃竹坑站揚海兩房呎價34,470元

●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 涉逾4,213萬元

●何文田天鑄三房售逾4,041.4萬元

●啟德跑道區澐璟三房2,938萬元成交

●何文田站瑜一第1C期兩房呎價約29,311元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周五(5日)售出5B座18樓C室，為實用面積465方呎，兩房間隔，成交價1,362.94萬元，呎價約29,311元。

●大埔林海山城三房售1,994萬元

●前身屬法國領事官邸的普樂道8號 錄得交易紀錄

港島超級洋房有新動向，前身屬法國領事官邸及列為二級歷史建築物的普樂道8號大宅，改建成兩幢洋房，而其中一幢最新錄得交易。據一手住宅物業資訊網，菱電發展有限公司旗下的普樂道8號及8A號項目「8&8A POLLOCK'S PATH」於周五(5日)上載成交紀錄手冊，其中一座洋房以逾4.28億元沽出，而買家是賣方的有關連人士，不排除交易屬於內部轉讓。