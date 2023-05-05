滙控：小股東提呈定期考慮結構性改革及固定派息不獲通過

滙控晚上公布，第17及18項特別決議案，分別僅獲20.45億及19.84億票贊成，相當於已投票數之19.78%及19.2％，故兩項決議案不獲通過。

滙豐集團主席杜嘉棋表示，很高興絕大部分滙豐股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構。董事會、滙豐同事以至股東們現在可以舉步前進，邁向集團專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及為投資者創造更多價值的共同目標。

除了股東提呈的第16、17及18項決議案遭否決，與董事會之建議相符；其餘第1至7、10及13項決議案作為普通決議案獲得通過，第8、9、11、12、14及15項決議案作為特別決議案獲得通過。

值得留意的是，超過20%票數反對董事會對於第2、3(l)、6、7、14及15項決議案之建議，這包括第3(l)項重選杜嘉祺連任董事。

滙控指出，大股東平安在該等及其他若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約50%的投票率推算，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數18-19%。該投票率與過往幾年一致。

另外，重選滙控行政總裁祈耀年連任董事之議案亦有19.95億票反對，佔已投票數19.28%。