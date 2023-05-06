Adidas大中華收入76億　連跌7季

德國體育用品巨頭Adidas大中華區業務一蹶不振，今年首財季相關收入僅錄8.84億歐元(約76.5億港元)，以列帳基準計按年下滑11.95%，連跌7季，跌勢緊隨北美洲的16.1%之後，亦意味兩大市場於今年開局均呈雙位數降幅。今年1月起正式上任為行政總裁的古爾登(Bjorn Gulden)坦言，今年將會是坎坷的一年，營運數字勢令人失望。

古爾登自知面臨的難題非一時三刻可解決，因此表明短期財務業績的最大化，並非集團目標，只能重申今年為過渡年，為明、後兩年打下強勁的基礎。其中，今年仍需降庫存，因為此舉對集團能否降低折扣、提高價格以至重建品牌核心至關重要。不過，現時庫存仍見高企，截至今年3月底為止，庫存貨值還有56.75億歐元，按年增24.94%，以固定匯率計更按年升27%。

去年因與美國饒舌歌手Ye(前稱Kanye West)結束合作而需終止品牌Yeezy系列，Adidas上季收入明顯大受影響，整體銷售額按年轉跌0.52%至52.74億歐元，結束過去4季的升勢，尤其是北美洲市場；若撇除Yeezy系列，北美洲市場按年僅跌5%。集團指，Yeezy業務叫停或令銷售收入減少4億歐元，相關銷售主要集中在北美、大中華和EMEA(即歐洲、中東及非洲地區)。

雖然Adidas仍在繼續審查處理Yeezy庫存的選項，但目前尚可保持今年收入按固定匯率計錄高單位數跌幅的指引，當中已反映因可能不出售相關庫存而造成約12億歐元的收入損失。基於較高的供應鏈成本及折扣活動增加等因素，上季整體毛利率比去年同期少5.1個百分點，降至44.8%；首季經營利潤更按年重挫86.27%至6,000萬歐元，差過市場預期的1,500萬歐元。