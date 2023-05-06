布拉德：聯儲仍可實現美國經濟軟着陸

外媒報道，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，當局可能不得不推高利率以冷卻通脹，但表示他將等待並觀察數據，然後再決定6月採取何種支持措施。他又認為，美國聯儲局仍可以實現軟着陸，通脹率重回聯儲局2%的目標，而不會令經濟大幅下滑。

布拉德周五(5日)指，在過去15個月採取的積極政策遏制通脹上升，但仍不清楚是否正朝往2%的道路。他指，願意評估即將公布的經濟數據，但需要看到「通脹出現明顯下降」，才能確信沒有必要加息。

他認為，經濟可能會陷入衰退，但這不是基本情況。他認為，基本情況是增長緩慢，勞工市場可能有所疲軟，通脹下降。他又認為，不需要失業率飆升來冷卻通脹。

他表示，周五的就業報告強於預期，並指出職位空缺仍遠高於疫情前水平。「這是一個非常緊張的勞工市場，需要一段時間才能讓其冷卻。」

布拉德對聯儲局最近加息行動表示支持，並表示委員會內大多數希望看到利率超過5%。

此外，他淡化銀行業近期壓力，指這種壓力可控，對於銀行業動盪可能導致信貸緊縮從而減慢經濟增長，他指沒有像其他人那樣關注這觀點。他認為其影響不足以令經濟陷入衰退。