致富智庫：想變有錢先學花錢　關鍵係...

正所謂「花錢容易賺錢難」，賺錢固然重要，但如果你不懂得明智花費，沒有制定預算計劃，花光所有錢的速度往往會比賺錢速度快。房地產投資管理公司Cardone Capital行政總裁Grant Cardone為一名白手起家的富翁，他有4大致富基本原則，關鍵在於「量入為出」。

【1. 先儲錢後花錢】

有品牌的奢侈品通常價格不低，所以在購買前，宜先思考自己是不是真的需要；同時也限制自己在大額花費前，先儲蓄到商品價格的兩倍甚至以上，避免過度消費。

【2. 可租借不購買】

無論是住宅也好、汽車也好，可以租借的情況下就不要購買。Cardone強調，自己唯一會購買的大件物品，都是那些可以增加現金流的物品，例如可以出租的商業地產物業。

他認為，租用物件與購買物品相比，可避免支付相關費用以及維護成本，每個月省下的金額可以拿去投資，創造更多財富。

【3. 別理外界眼光】

有時候，我們的花費會受到朋友、伴侶的影響，看到別人有新款名牌手袋、別注版模型珍藏，很可能也會想擁有一個。即使自己「花得起」也好，要緊記花錢從來都是為了自己，不要因為要為別人留下印象而胡亂消費。

無論如何，花費如做人一樣都應以自己為中心，最關鍵的還是量入為出。

【4. 只花被動收入】

除了基本生活開支外，其他如娛樂、消費等都應以被動收入來支付。不過這個方法極需要自律，未必人人「頂得住」，一切建議宜因應個人狀況來訂立。