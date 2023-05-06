夥厄瓜多爾經銷商拓乘用車　比亞迪：海外業務推進中

報道指，未來比亞迪將與厄瓜多爾當地經銷商合作，共同打造本地化的銷售和服務體系，為當地用戶提供更好的消費體驗。比亞迪執行副總裁兼比亞迪美洲地區總裁李柯表示，很高興比亞迪在厄瓜多爾邁出新的一步。

Andor總經理Diego Almeida則宣布，將在Quicentro Shopping、Paseo San Francisco和Mall del Sol三大購物中心展出比亞迪車型。在未來半年內，將在基多、瓜亞基爾(Guayaquil)和曼塔(Manta)建立6個銷售點，計劃2024年擴大至12個銷售點。

此外，外媒報道，特斯拉(Tesla)位於德國柏林的超級工廠已經開始生產搭載比亞迪電池的Model Y 後驅版，為Tesla首款採用比亞迪LFP(磷酸鐵鋰)電池包的電動車。據報，該車的電池容量為55千瓦時，續航里程為440公里。去年8月有消息稱歐盟已批准Tesla採用比亞迪電池，如今雙方合作的進展再次曝光，不過比亞迪向內媒回應稱「不予置評」。

另一方面，有投資者在互動平台向比亞迪提問，為何不面向海外市場多上市幾款車型，以及海外出口車型為何只有純電車型而不兼顧混動車型。比亞迪回應指，公司海外業務拓展正在推進中，未來車型矩陣將不斷完善，具體訊息請關注公司官方公告、微信公眾號。

有投資者也問及，近期鋰礦下跌得厲害，但比亞迪為何在車價上沒有體現。比亞迪指，車型定價需要考量市場需求、成本、競爭等多方面因素，而非以碳酸鋰價格作為唯一變量，具體的車型定價請以官方訊息為準。