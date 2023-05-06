【移英注意】英國租樓平均月租直逼12000元　按年升一成

港人移英租摟恐繼續捱貴租！外媒報道，英國房屋保險機構HomeLet發布4月的租金指數，顯示英國新租戶平均租金在4月繼續上漲，達到1,199英鎊(約11,895.94港元)，按年上升9.9%，比3月的平均1,184英鎊(約11,747.12港元)上升1.3%。如果不包括倫敦，英國的平均租金為1,006英鎊，按月上漲1.3%。

東南部和蘇格蘭的月度差異最大，比3月增長2.1%，平均租金分別升至1,277英鎊和868英鎊。倫敦租金繼續攀升，平均租金達2,003英鎊，比3月上漲1.2%。

HomeLet & Let Alliance行政總裁官Andy Halstead表示，租金繼續全面上漲，每個地區都出現月度和年度上升，每天聽到的情況是，租戶難以找到可供出租物業，物業叫租通常貴過租客出價，許多業主收到多人出價。

他指，租金上漲加上生活成本持續高昂，意味租金保證保險成為業主認真考慮的因素，租金成本不斷上漲，可支配收入不斷減少，肯定令更多租戶發現自己無力支付租金，業主必須為此做好準備。

他表示，市場上的出租物業數量並未有突然增加的迹象，因此租金恐會繼續向上，潛在租戶將不得不為獲得心水單位而大打出手。