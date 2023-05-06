巴郡股東會舉行在即　股神投資啟示成焦點

外媒報道，現年92歲的「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡於周六(6日)舉行年度股東大會，投資者或許能在銀行業動盪及經濟困局下獲其指點迷津。

巴菲特的助手表示，與去年相比，出席人數預計將大幅增加，這是自疫情爆發以來首次面對面會議。

雖然巴郡已經制定繼任人計劃，副主席阿貝爾(Greg Abel)將接替巴菲特擔任行政總裁，但投資者知道耳聞目睹巴菲特和副主席芒格的時間有限。至少從2006年起，巴郡就制定繼任人計劃。

巴菲特和芒格將在會議上回答股東問題5個小時。阿貝爾到時亦會出席。在會上，巴菲特可能會面對多項議題，包括最近的美國銀行業危機、美國聯儲局對抗通脹且避免經濟衰退的努力，以及如果國會不提高債務上限可能帶來的後果。截至去年12月31日，巴郡最大的銀行和金融服務投資包括美國銀行、美國運通、花旗集團和紐約梅隆銀行。

至於其他問題，可能涉及巴菲特自己對蘋果公司(Apple Inc.)和西方石油公司的巨額投資，或者他現在不確定的押注，即視頻遊戲商動視暴雪與微軟的收購交易。

雖然巴郡不再像巴菲特早年上場時那樣長期跑贏市場，但在過去10年中，其表現仍略高於標指，而且通常波動較小。

分析師預計，巴郡第一季利潤超過70億美元(約546億港元)，旗下投資包括鐵路公司BNSF、汽車保險商Geico以及許多能源、製造和零售業務。