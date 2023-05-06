美聯：4月鐵路盤二手註冊宗數按月減逾4成

美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料統計顯示，在70大鐵路沿線屋苑中，4月共錄540宗二手註冊，較3月的940宗減少約42.6%，跌幅稍為比全港二手住宅註冊量的38.2%更大。70大鐵路沿線屋苑之中，4月份註冊量最多的10個屋苑中，7個宗數按月減少。值得留意的是，此10個屋苑中，8個屋苑月內註冊平均實用呎價錄得升幅。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，4月份註冊量最多的鐵路沿線屋苑是將軍澳日出康城，錄70宗，較3月94宗按月減約25.5%，平均實用呎價錄約14,500港元，按月升約1.9%。

美孚新邨及天水圍嘉湖山莊上月則各錄31宗註冊，並列第二，註冊量分別較3月減少50%及約42.6%，其中美孚新邨平均實用呎價錄約12,169元，按月升約8.9%；嘉湖山莊平均實用呎價錄約10,147元，按月則升約0.8%。

月內10個最活躍屋苑中，西南九龍匯璽、將軍澳都會駅及鴨脷洲海怡半島宗數逆市上升。當中匯璽4月份錄14宗註冊，較3月增加1倍，平均實用呎價錄約22,682元，按月升約0.8%；都會駅上月錄16宗，按月增約14.3%，平均實用呎價錄約14,989元，按月跌約1.8%；海怡半島上月錄25宗，按月增約13.6%，平均實用呎價錄約16,320元，按月升約5.9%。