陳樂怡：中國建築國際料受惠港基建工程加快起動
2023年05月06日 23:00
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美國聯儲局一如預期加息0.25厘，並刪去進一步加息的措詞，暗示加息周期將快見頂。至於減息方面，會後主席鮑威爾重申關注高通脹壓力，暫不支持減息。惟基於美國銀行業動盪，市場擔心加劇經濟衰退風險，加大押注當局年內減息0.5至0.75厘。市場與當局的角力，預期落差隱含修正風險。
至於內地方面，最新政治局會議提到首季經濟運行好轉只是恢復性，市場關注後續的跟進動作，將增長動能轉化成持續性，但時間點難料。投資者入市意欲不大，大市成交淡靜，資金集中於在中字股、內地金融股。恒指尚未擺脫區間上落格局，續於19,500至21,000點波動。
個股推介方面，中國建築國際(03311)首季營業額按年升25%，經營溢利增長17%，新簽合約增長5%至472.3億港元，已完成全年新簽合約目標的26%，增長穩健。管理層目標2023年盈利錄雙位數字增長，累計新簽合約不少於1,800億元。展望未來，預計公司將可受惠於香港基建工程加快起動，例如北部都會區。現價對應23財年預測市盈率約5.6倍，與五年平均水平相若，估值合理。基於項目轉向短周期，經營現金流轉正，料有助提升估值。目標價12.2元，止蝕價9.25元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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