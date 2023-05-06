陳樂怡：中國建築國際料受惠港基建工程加快起動

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，並刪去進一步加息的措詞，暗示加息周期將快見頂。至於減息方面，會後主席鮑威爾重申關注高通脹壓力，暫不支持減息。惟基於美國銀行業動盪，市場擔心加劇經濟衰退風險，加大押注當局年內減息0.5至0.75厘。市場與當局的角力，預期落差隱含修正風險。

至於內地方面，最新政治局會議提到首季經濟運行好轉只是恢復性，市場關注後續的跟進動作，將增長動能轉化成持續性，但時間點難料。投資者入市意欲不大，大市成交淡靜，資金集中於在中字股、內地金融股。恒指尚未擺脫區間上落格局，續於19,500至21,000點波動。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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