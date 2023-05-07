鄺紫珊：外資超賣變超買　料利好印度股市

外資上星期對部分亞股有明顯超買，其中對印度超買5.7億美元，讓股市大升2.4%，其次是印尼及菲律賓。今年以來，外資對亞股主要側重於南韓及印尼，相反，泰國及印度等市場都是外資超賣的地區。不過，外資最近卻對印度從超賣轉為超買。

印度再度獲外資青睞，主要是受惠於幾方面的因素，包括歐美金融機構動盪迅速受到控制、印度夏季乾旱的擔憂暫時得以解除等，外資對當地持續加碼，股市也開始重拾反彈勢頭，其中中小型指數表現較強勢。

從印度的整體基本面及消息面去看，資金面仍屬正向，加上通脹明顯有降溫迹象，而當地央行暫停加息舉動也有利於股市，建議可留意醫藥、地產與消費類等成長股。

有統計數據指出，自2008年金融海嘯後，全球主要股市指數5月單月平均表現以印度表現最佳，達2%以上升幅，其次順序為深圳綜合、越南、菲律賓，這可見亞洲經濟成長動力相對優於歐美的成熟市場，尤以印度及東協市場表現更為看俏。

自第二季以來，印度股市逐步轉強，Sensex指數經歷第一季調整後，目前已重回上升軌道，並已收復今年2月中的跌勢。印度3月份製造業採購經理指數(PMI)已上升至56.4，顯示製造商對未來經濟的看法是審慎樂觀。為提升經濟復甦力度，印度政府2024的財年預算將主要投放於有利長期經濟發展的資本開支，並聚焦於公路、鐵路等基礎建設開支；另外，政府也預測財政赤字佔國內生產總值(GDP)比重將由前一年度的6.4%下降至5.9%，可見當地財政狀況正在持續改善。

另外，政府為降低成本，也以自製國防武器作為中長期方向，以減輕國庫有關支出。從多方面觀察，印度資金面已逐漸恢復，即使之前有企業出現負面消息，為股市帶來不利影響，但事件過去，外資於3月開始有買盤進場，資金回流印度股市。外部資金似乎結束數月以來對印度的超賣，這對當地股市行情走勢有正面支持。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊