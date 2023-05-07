陳鳳珠：內地汽車品牌陸續發布新車型 今年銷情看俏
2023年05月07日 08:00
東網電視更多新聞短片
發改委表示將綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，下一步將加大力度穩定汽車消費。其實，今年首季的社會消費品零售總額按年上升5.8%，內需消費恢復情況理想，汽車消費作為支撐消費的重要一環，發改委將積極支持汽車發展。未來將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型，並加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。
乘聯會預計，4月份乘用車零售銷量在去年基數低及汽車市場溫和恢復下，按年增長49.8%，其中新能源汽車零售銷量預計50萬輛，滲透率31.8%。乘聯會亦預期價格戰逐漸消退，壓抑的需求將會釋放，有利車市後市走勢。在上海的車展上，各車企陸續發布新車型，預料新車款有助推動汽車銷情。雖然今年年初部分汽車品牌打價格戰，但部分原因為下半年內地將實施「國六B」標準，車企需要加快去庫存，加上去年底新能源汽車補貼政策結束，導致購買力提前釋放，令消費在年初較為疲弱，故汽車市場出現減價搶佔市場份額的情況。
比亞迪(01211)於車展上發布高端車型仰望U8新能源車，集團的2023年整體銷量目標為300萬輛，包括海外市場及內地市場。吉利汽車(00175)旗下高端智能電動品牌極氪發布歐洲戰略，以卓越的產品、直營模式、一站式服務三大支柱開拓歐洲市場，力爭2030年成為歐洲電動汽車市場的領導品牌。極氪於歐洲的首批線下直營門店將於今年落地，並在年內完成首批交付，料2026年將進入大部分西歐地區。
至於長城汽車(2333)，表示會增加對新能源汽車的投入，並認為內地新能源的滲透率會遠超50%。理想汽車(02015)則發布智能駕駛和純電動車路線，並致力於2025年形成1款超級旗艦車型、5款增程電動車型、5款高壓純電車型的產品布局。
此外，蔚來(09866)表示將加快發展，第二季為產品切換的季度，並於7月完成所有的切換，因此下半年可進入一個全新的速度和台階，今年蔚來將有兩款新產品於6月及7月發布，同時蔚來將保持高價位而不會降價。小鵬汽車(09868)發布小鵬G6，為中型智能純電SUV，並搭載小鵬的最新技術。相信各大汽車品牌積極作部署，料有助刺激今年汽車銷情。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)