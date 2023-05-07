陳鳳珠：內地汽車品牌陸續發布新車型　今年銷情看俏

發改委表示將綜合施策釋放內需潛能，促進消費持續恢復，下一步將加大力度穩定汽車消費。其實，今年首季的社會消費品零售總額按年上升5.8%，內需消費恢復情況理想，汽車消費作為支撐消費的重要一環，發改委將積極支持汽車發展。未來將加快推進充電樁和城市停車設施建設，大力推動新能源汽車下鄉，鼓勵汽車企業開發更適宜縣鄉村地區使用的車型，並加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

乘聯會預計，4月份乘用車零售銷量在去年基數低及汽車市場溫和恢復下，按年增長49.8%，其中新能源汽車零售銷量預計50萬輛，滲透率31.8%。乘聯會亦預期價格戰逐漸消退，壓抑的需求將會釋放，有利車市後市走勢。在上海的車展上，各車企陸續發布新車型，預料新車款有助推動汽車銷情。雖然今年年初部分汽車品牌打價格戰，但部分原因為下半年內地將實施「國六B」標準，車企需要加快去庫存，加上去年底新能源汽車補貼政策結束，導致購買力提前釋放，令消費在年初較為疲弱，故汽車市場出現減價搶佔市場份額的情況。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)