股神現身股東會談政經局勢　重點一文睇晒！

現年92歲的「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周六(6日)舉行年度股東大會，是新冠疫情爆發以來，巴郡股東首次可以與巴菲特及其最佳拍檔芒格，面對面傾談公司情況以至全球政經局勢。而長達5小時的問答環節中，總結了以下重點：

【銀行業風波】

美國接二連三有地區銀行出問題，最終要被接管及收購。巴菲特認為，市場不應該對近期發生的銀行業風波過於擔憂。不過他對美國監管當局在應對銀行業風波上表示讚賞，如果硅谷銀行的存款沒有得到擔保，將產生災難性影響。

【人工智能】

隨着ChatGPT橫空出世，人工智能(AI)頓成市場追捧的熱點，風頭遠遠蓋過之前的「元宇宙」。然而，芒格對AI保持懷疑態度，盡管他承AI能將迅速改變許多行業。巴菲特亦贊同老柏檔的觀點，雖然他預計AI將會「改變世上的一切」，但不認為可以將戰勝人類智慧。

【美元的儲備貨幣地位】

隨着中國與俄羅斯，以及其他金磚國家落實以本幣進行貿易，「去美元化」逐步由「空談」轉為「行動」。巴菲特也認為美元的霸主地位的確受到挑戰，儘管現時美元確實還是儲備貨幣，未來可能未必如此。

【巴郡業績】

巴菲特預計巴郡大部分業務的利潤將會下降，原因是預期中的衰退，將導致經濟活動放緩。不過他表示，與企業活動無關的保險承保業務，今年有望繼續改善。股神此言，表明他對美國以至全球經濟前景悲觀，步入衰退只是時間問題。

【接班人】

巴菲特指出，巴郡非保險業務副主席阿貝爾(Greg Abel)將接替他的位置，但他還會跟另一名副主席賈恩(Ajit Jain)協商有關安排，才作出最後的決策。芒格則表示，現時巴郡內部都很支持阿貝爾等高層。

【蘋果的持股】

巴菲特近年大舉投資蘋果(Apple)不是秘密，不過他澄清，對蘋果的持倉絕對沒有佔到其投資組合的35%。他坦言在兩年前犯過一些錯誤，就是沽出了一些蘋果股票，認為當時的決定很愚蠢。

【西方石油的持股】

巴郡在早前油價低迷時，大手買入石油股，重點是西方石油。巴菲特表示，他喜歡西方石油，並讚賞該公司的管理層。他指出，未來也許還會增持，但目前對倉位滿意。不過他強調，不會尋求對西方石油的控股權。

【價值投資】

價值投資法向來是巴菲特以至其信徒的金科玉律，惟近年不斷受投資者質疑。巴菲特重申，價值投資是穩中求勝的「王道」，當別人做出錯誤的決定時，專注於價值的投資者將會獲得機會。芒格則表示，價值投資者應該對賺得更少感到滿意，因為競爭更加激烈。

【新能源投資】

新能源是全球重點發展的項目之一，巴郡亦有參與其中。巴菲特強調，巴郡能源(BHE)實際上在愛荷華州生產了最多的風電和光伏發電。BHE在風能和太陽能領域的投資，在美國公用事業行業中無人能及。

【汽車行業】

電動車等新能源車將會主導汽車業，已是不爭的事實，不少新興的新源車企加入混戰，傳統大型車廠面臨巨大挑戰。巴菲特亦深明相關股份不宜沾手，強調汽車行業非常艱難，因此巴郡不太可能投資像通用或福特那樣的汽車制造商的股票。

【馬斯克】

巴菲特認為，馬斯克是一位非常出色的企業家，他有很多的夢想。他如果沒有去做一些超越極限的事情，他不會取得今天的這些成績。

【通脹問題】

巴菲特表示，通脹是目前最需要解決的問題。繼續印鈔是非常瘋狂的行為，不能繼續這麼做。暗示聯儲局不能單靠加息去控制通脹，停止量化寬鬆，加快「收水」才是妥善解決問題的方法。