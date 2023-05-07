市場揣測巴郡將「買起」西方石油　巴菲特咁答...

巴菲特上周六(6日)在巴郡股東大會上表示，公司不打算擁有西方石油公司的控股權。市場揣測股神的意思是，巴郡或會增持西方石油至擁有控制權，但不會那樣做。

去年8月，巴郡獲得監管部門的批准，可以購買最多達50%的西方石油股份。此後巴郡一直穩步增持西方石油倉位，包括今年油價低迷期間數度加倉。目前，巴郡已經買入西方石油公司約23.5%的股份。市場開始揣測巴郡會否「買起」整家西方石油。

巴菲特為投資者解開疑團，表明巴郡不會提出任何控制西方石油的要約，對現在的持股量很滿意，將來可能會、也可能不會買入更多的西方石油股票。他指出，很高興巴郡有在最早的交易中獲得大量西方石油股票的認股權證，行使價大約每股59美元，而且認股權證的持續時間很長。

被問及二疊紀盆地的石油產量可能達到頂峰，而巴郡對雪佛龍及西方石油有大量持股。巴菲特表示，現實是美國一半的石油產量來自分散在全國各地的各個油田，而另一半來自頁岩。美國沒有其他地方可以像二疊紀盆地一樣有這麼多的石油儲備。不過頁岩油的生產與各州的其他生產完全不同。頁岩油井的衰敗也很快。在二疊紀，當打一口井時，它可能是1.2萬桶或1.5萬桶。一口西方石油的井為9萬桶，但一年或一年半後，它將一無所獲。巴菲特重申，巴郡非常喜歡西方石油在二疊紀盆地的資源和行業地位，所以入股該公司。