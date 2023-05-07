郭家耀：葉氏化工步入收成期　不妨持續跟進

回顧去年，溶劑業務的原材料在下半年出現急跌，拖累集團的銷售金額按年下跌近20%至近140億元，按持續經營業務計的銷售金額則按年跌16%至33.6億元。塗料、油墨兩業務受疫情影響，營業額較2021年同期明顯下滑，其中塗料按年跌20%，油墨則按年跌11%。塗料受惠於壞帳回沖，已轉虧為盈，惟油墨業績改善乏力，對比2021年同期出現較大跌幅。因此，年內持續經營業務經營虧損約1,200萬元，惟已相對2021年同期改善39%。

早前集團斥8,500萬美元，向發行人PAGAC Heisenberg Holding I Limited認購兩股優先股。發行人間接擁有謙信化工發展68%股權，謙信化工發展為溶劑業務的控股公司，其中其他32%股權由葉氏化工擁有。透過謙信化工發展，發行人間接擁有謙信集團(主要經營溶劑業務)51%的股權。受溶劑業務及其發展潛力(包括興建新廠房的計劃)所吸引，因此投資謙信集團，與集團形成策略合作以進一步發展溶劑業務。葉氏化工指，倘謙信集團之表現優於目標關鍵績效指標，集團則可望從認購事項取得回報。

展望2023年，內地經濟在後疫情時代持續復甦，加上隨樓市和商業裝修市場需求逐漸回暖，市場對塗料的需求及其銷售額都將有所提升。再者，集團將繼續投入在品牌和銷售網絡建設，繼續推動「紫荊花」和「駱駝」品牌在建築塗料的發展。集團目標是在2023年，塗料、油墨的分部業績持續見改善，而在2024、2025年兩大業務將見明顯躍進，進入收成期，可持續跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)