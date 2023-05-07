【星期一．炒啲乜】港股反彈只屬虛火？

港股步入「五窮月」首周，全星期累計只微升0.78%，雖然20,000關尚算守得住，但近來似乎仍難脫上落市格局。有分析指，過去10年，恒指的5月升多跌少，不過目前外圍風高浪急，未知最終能否打破「五窮」魔咒。此外，美國聯儲局加息料未收手，港股反彈會否只屬虛火？

數據方面，內地周二(9日)公布貨幣供應及進出口數據，並於周四公布全國居民消費價格(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)。美國消費物價指數(CPI)將於周三出爐，有聯儲局官員認為，要再加息0.5厘，美國經濟最終可實現軟着陸，不過「新債王」岡拉克就認為當局不會再加息。英國周四將公布利率去向，市場指當地通脹預期放緩，但料仍會加息。同日，美國將公布PPI及申領失業救濟人數。

數據好與壞勢影響市場投資情緒，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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