「斷氣」威脅大降！歐洲天然氣價格暴跌9成

俄烏戰事爆發後，反俄的歐洲諸國備受俄羅斯斷供天然氣的壓力，在各國爭相儲氣下，天然氣價格一度飆至每兆瓦時340歐元以上。外媒報道，隨着歐洲找到替代能源，加上過去的冬季天氣暖和，用氣量減少，令到天然氣儲量增加，氣價逐步回落。歐洲TFT天然氣價格上周五(5日)觸及每兆瓦時35.2歐元，創下2021年7月以來新低，相較於去年高位累瀉9成。

另外，油價近日也顯著下跌，倫敦布蘭特原油價格在去年大部分時間都在每桶100美元以上交易，近期跌至每桶近75美元，回落至俄羅斯入侵烏克蘭前的水平。

摩根士丹利分析員Martijn Rats表示，即使俄羅斯的供氣量跌至零，歐洲現在也可以將其天然氣儲量維持100%。不過有天然氣交易商警告，歐洲仍要警剔即將到來的冬天仍可能面臨氣價上升的挑戰。即使不太可能重回去年夏天的高位，但肯定會回升至每兆瓦時150歐元的水平。

事實上，即使天然氣價格由高位回落9成，但相比歷史平均水平，目前氣價仍不算便宜。2019年TTF平均不到15歐元；而2018年高位為29.17歐元，即使按通脹進行調整後，仍略低於目前的價格。