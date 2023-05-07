專家樓評：港加息屬短暫心理影響　樓市整固第3季再上

上周美國聯儲局一如預期，再度加息0.25厘，聯邦基金利率升至5厘至5.25厘區間，並在議息聲明刪除暗示進一步加息的措辭。香港方面，大型銀行今次跟隨加息，加息0.125厘，加幅相當溫和。筆者相信加息周期已到尾聲，市場亦逐步消化加息消息，相信對樓市影響不大。

今輪加息周期美國10次加息，累積加幅達5厘，本港銀行則只有4次跟隨加息，僅累加0.75厘。相信加息周期快結束，料息口將橫行一段時間，不排除之後開始減息，有利本港樓市的復甦。今次香港跟隨美國加息屬預期之內，加幅亦溫和，加息後本港按息仍處於極低水平，更明顯低於美息，對供樓負擔影響輕微，加上近月銀行下調了新造按揭息訊以及增加按揭回贈優惠，亦有助抵銷息率上升的影響，故此相信對樓市造成的實質影響不大。

上周聯儲局宣布加息當日，紐約期金創下兩周新高，證明實物市場於加息下續受追捧，預計加息周期見頂將加速投資者將資金投入物業市場。事實上，今年初以來，樓市湧現利好消息，包括寬減首置物業印花稅、通關復常、美國放緩加息等，均為本港樓市帶來提振作用，大大減淡了加息的影響，加上港府致力推行多項引入人才計劃，對中價物業租賃市場帶來支持，吸引了更多投資者入市。今年首季樓市成交暢旺，由樓市小陽春轉入長遠升浪，樓價反彈約7%。加息對市場構成短期心理影響，然而，今次港息加幅溫和，亦預計是本輪加息周期最後一次加息，長線看對樓市影響不大，樓市短暫整固，預計第三季會明朗化，樓市將繼續上升。觀乎近期發展商低價開盤策略奏效，開賣出現萬人空巷場面，反映市場信心不減，置業需求依然殷切。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑