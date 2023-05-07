【多圖】土瓜灣靚裝納米樓低4年前買價3成拍賣

本港息口持續高企，住宅樓市氣氛欠佳，透過拍賣放售的單位均以低價搶客。有半新盤納米盤以蝕本價推出拍賣，涉及土瓜灣啟岸開放式單位，拍賣開價335萬元，較約4年前購入價低近30%。

業主盤以蝕讓價或低價開拍。環亞物業拍賣下周將推出啟岸中層D6室納米戶，實用面積約197方呎，每方呎開價約17,005元。單位於2019年時的成交價約475萬元，現時拍賣價低約140萬元或29.5%。

同為業主放售的何文田冠華園高層A3室，該樓層電梯不到，實用面積約1,069方呎，連一個車位開價998萬元，呎價約9,336元。單位銀行估價約1,307萬元，開價低約309萬元或約23.6%。

此外，銀主盤都以低價吸客。忠誠拍賣本周三將推出約13項物業，包括葵涌寶星中心D座低層3室，實用面積約327方呎，兩房銀主盤，以235萬元開拍，呎價僅約7,187元，而單位銀行估價約360萬元，開價低約125萬元或近35%。

同場拍賣深井浪翠園1期2座高層C室三房銀主單位，實用面積約623方呎，推拍價630萬元，呎價約10,112元。單位銀行網上估值約722萬元，開價低約92萬元或約12.7%。

黃開基拍賣行同日推出約25項物業，其中，旺角利豐大廈低層G室銀主盤，實用面積約381方呎，以268萬元推拍，呎價僅約7,034元。