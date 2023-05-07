新盤周末僅錄21宗成交 按周跌9成
2023年05月07日 21:58
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香港銀行跟隨加息，左右買家入市意欲，加上天氣不穩，一手市場於欠缺大型售樓活動之下，在周六及周日(6,7日)兩日暫錄約21宗成交，按周下跌近九成，屬今年以來一手交投最淡靜的周末。
●大埔白石角University Hill第2B期加推115伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周日(7日)公布加推價單2號，提供115伙。新地副董事總經理雷霆表示，為讓準買家有更多選擇，最新加推新一批單位，折實平均呎價約16,168元，部署未來一至兩日公布銷售安排。
新地代理總經理胡致遠稱，University Hill第2B期屬原價加推，價單2號單位包括13伙開放式戶、9伙一房戶、90伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由218至546方呎，折實價由332.55萬至892.39萬元，折實呎價由13,155元至19,117元。
●啟德天瀧展銷廳參觀人流不斷
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周日(7日)繼續進行招標。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，是日大雨下，展銷中心參觀人流不斷，當中不乏一家大小家庭客及投資者，對項目設計及臨海優勢深感興趣。
●沙田名日‧九肚山獲批滿意紙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山周日(7日)公布已獲批滿意紙。該集團營業經理詹勳榮表示，項目即將進入交樓程序，並更新價單，削減優惠。
據價單顯示，該盤最新僅提供即供付款計劃，買家可享6%折扣。價單亦削減部分折扣，使最高折扣由14.25%減至10.25%。該盤亦上載銷售安排，將於周四(11日)以先到先得形式發售29伙。據悉，項目迄今累沽189伙，套現逾28億元。
●粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日共沽5伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列，兩日(6、7日)共沽出5伙，共涉金額2,354.28萬元。當中，D座3樓9室為實用面積324方呎的一房單位，成交價456.63萬元，呎價約14,094元。
●將軍澳海茵莊園一房售628萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(7日)錄得兩宗成交，包括以628.4萬元售出2座20樓A5室，為實用面積283方呎的一房單位，呎價約22,205元。
●紅磡必嘉坊．迎匯連沽兩伙開放式戶
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周日(7日)連沽兩伙開放式戶，套現855.42萬元。新成交單位包括15樓 L室，實用面積214方呎，以444.57萬元沽，呎價約20,774元。