新盤周末僅錄21宗成交　按周跌9成

香港銀行跟隨加息，左右買家入市意欲，加上天氣不穩，一手市場於欠缺大型售樓活動之下，在周六及周日(6,7日)兩日暫錄約21宗成交，按周下跌近九成，屬今年以來一手交投最淡靜的周末。

●大埔白石角University Hill第2B期加推115伙

新地代理總經理胡致遠稱，University Hill第2B期屬原價加推，價單2號單位包括13伙開放式戶、9伙一房戶、90伙兩房戶及3伙三房戶，實用面積由218至546方呎，折實價由332.55萬至892.39萬元，折實呎價由13,155元至19,117元。

●啟德天瀧展銷廳參觀人流不斷

●沙田名日‧九肚山獲批滿意紙

據價單顯示，該盤最新僅提供即供付款計劃，買家可享6%折扣。價單亦削減部分折扣，使最高折扣由14.25%減至10.25%。該盤亦上載銷售安排，將於周四(11日)以先到先得形式發售29伙。據悉，項目迄今累沽189伙，套現逾28億元。

●粉嶺北ONE INNOVALE系列兩日共沽5伙

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●紅磡必嘉坊．迎匯連沽兩伙開放式戶