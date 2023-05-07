各區二手減價求售！沙田三房逾5年僅升4%

二手業主減價沽貨，沙田帝堡城套三房單位，放盤半年，累減142.5萬元，以957.5萬元沽出，逾5年多帳面僅升值約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯江雲龍表示，北角康澤花園錄本月首宗買賣，屋苑A座中層1室，實用面積約593方呎，三房間隔，近期叫價約998萬元，獲同區覓盤多時的租客議價後，以約915萬元成交，呎價約15,430元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利指，沙田帝堡城5座中層F室，實用面積約761方呎，套三房間隔，叫價1,100萬元，放盤半年，累減142.5萬元，以957.5萬元沽出，呎價約12,582元，原業主於2017年9月以922.8萬元購入，持貨逾5年帳面獲利34.7萬元，期內升值約4%。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田居屋愉田苑G座低層2室，實用面積約568方呎，三房間隔，望山景，放盤7個月，已補價自由市場叫價670萬元，減價70萬元，以600萬元成交，減幅約10.4%，呎價約10,563元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤4天，原先叫價750萬元，終以743萬元成交，呎價約17,818元，原業主於2017年9月以660萬元購入，持貨約6年帳面獲利83萬元，期內升值約13%。

●美聯黃少明稱，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼中層D室，實用面積約784方呎，套三房間隔，4月以1,150萬元放售，減價75萬元，獲同區換樓客以1,075萬元承接，呎價約13,712元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山聽濤雅苑2座低層B室，實用面積約748方呎，三房間隔，望園景，放盤3個月，叫價1,050萬元，累減59.8萬元，獲買家以990.2萬元承接，減幅約6%，呎價約13,238元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋美樂花園6座低層C室，實用面積約699方呎，三房間隔，區內首置客入市，於已補價自由市場以583萬元購入上址作自住之用，呎價約8,340元。

●祥益指，屯門新屯門中心8座高層B室，實用面積約462方呎，望河景，外區上車客「紅雨」期間繼續睇樓，即睇即買以505萬元購入上址，呎價約10,931元，原業主於2011年以173.5萬元購入，持貨約12年帳賺331.5萬元。

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