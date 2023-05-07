4月錄322宗工商舖買賣　涉額按月跌33%至55億

4月適逢清明節及復活節長假期，加上全球步向回復正常生活，不少投資者趁勢假期外遊，令上月工商舖買賣氣氛回落。根據中原(工商舖)統計，該月市場僅錄約322宗工商舖買賣成交，涉及總金額約55.05億港元，按月減少約20%及33%。

該公司董事總經理潘志明表示，4月工商舖買賣宗數及總額，按年亦遞減約9%及40%。

潘續表示，工商舖三個範疇中繼續以工業物業表現較為穩健，4月錄約215宗買賣成交，雖然比上月減少約15%，但對比2022年同期仍有約9%增長。

至於舖位市場表現也窄幅上落，4月共有約59宗舖位買賣成交，按月跌約17%。隨着香港旅遊轉旺，租賃市場已陸續升溫，相信將會慢慢帶動買賣氣氛，增加投資者入市信心。

而寫字樓物業則持續為3個範疇中較疲弱。4月共錄得約48宗商廈買賣成交，比上月下跌約38%。雖然成交量下滑，但月內中資流入香港商廈見趨勢，當中指標商廈灣仔會展廣場辦公大樓2702、08至12室獲中資買入，成交價約2.55億元，單位總面積約8,206方呎，平均呎價約31,075元。

他認為，全球疫情基本已消散，經濟環境亦見慢慢回升，尤其過去3年中外資金來港受疫情限制，相信今年防疫措施及口罩令撤銷後，資金需要尋出路，香港工商舖物業預料會成為首選之一，料成交量將會平穩上揚。