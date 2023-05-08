周樂樂：市場結構性行情明顯　關注中特估及AI板塊

過去一周，除科創50下跌2.58%外，其餘滬深兩市主要指數上漲，其中，上漲指數與滬深300指數漲幅較大均超過1%。申万一級行業中，24個行業上漲，7個行業下跌。漲幅前三的行業為非銀金融(+8.54%)、紡織服裝(+6.61%)、傳媒板塊(+6.36%)，跌幅前三的行業為電子(-3.52%)、家用電器(-4.27%)、通信(-4.73%)。數據上看，市場結構性行情明顯，上周以券商、銀行保險為首的大金融與傳媒板塊表現強勁，而消費電子，半導體等板塊由於下游需求仍較低迷而表現較弱。

國內方面，最新中央政治局會議指出國內一季度經濟面臨的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力緩解，但同時指出內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，強調恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，也是下個階段的工作重點。國內近期的經濟數據也反映了會上的判斷：國內4月官方製造業PMI為49.2%，預期為51.4%，比上個月下降2.7%，PMI低於預期反映出目前市場需求不足，經濟回升基礎仍不牢固。目前外需也在回落，近期4月國內新出口訂單出口落至榮枯線下，較3月下滑2.8%，反映出目前國內外貿形式較為嚴峻，外需仍處於偏弱狀態。綜合目前國內經濟恢復情況以及政治局會議傳遞的信息來看，筆者認為國內積極寬鬆的政策短期不會發生轉向。從國內宏觀環境來看，目前國內通脹溫和可控，流動性環境比較寬鬆，各項刺激經濟的政策仍在持續推出，國內經濟發展逐步回升態勢可期，整體宏觀環境利於資本市場走強。從行業發展潛力與政策支持力度來看，筆者認為今年在先進裝備製造、人工智能等領域都是國內政策重點支持並且能夠推動國內經濟高質量發展，提升國內製造業核心競爭力的主要方向，相關板塊有望成為今年的結構性機會。

國外市場方面，美聯儲5月加息25個基點符合市場預期，但目前尚未加息停止的實質性預期。鮑威爾在新聞發布會上講話偏鷹派，其認為目前通脹率還遠高於2%，通脹壓力仍然較高，短期內貨幣政策難以轉向，未來仍有可能繼續加息。筆者認為美聯儲加息給金融體繫帶來了較大壓力，造成的金融風險正不斷積累。近期美國銀行業危機仍在持續，引發銀行業危機蔓延的擔憂。5月美國第一共和銀行被摩根大通收購，該銀行成為繼硅谷銀行、簽名銀行之後，兩個月來被接管的第三家區域性銀行。隨着美聯儲加息的持續，三家銀行的倒閉只是一個開始，美國金融體系的其他部分也可能承壓，目前研究顯示美國近190家銀行面臨倒閉的風險。在美國債務方面，近期美國財長耶倫警告，政府最快可能在6月1日耗盡資金並引發經濟危機，這一時間點比市場預計的6月末要更加提前，這使得市場對潛在的美國債務違約擔憂增加，加劇市場的恐慌情緒。總體來看，目前美國在加息方面尚無明確的降息時間表，而銀行業危機仍在繼續蔓延，債券存在違約風險，這些因素加劇了市場對美元資產的憂慮，外圍市場可能繼續會大幅波動。

展望後市，國外市場受美聯儲加息仍可能持續，美國債務壓力以及歐美銀行業風險蔓延等利空因素影響，預計海外短期市場情緒較低迷，短期可能會繼續調整，而國內方面雖然目前仍存在需求不足，但通脹溫和可控，宏觀政策面積極友好，因此調整幅度有限，策略上重點部署中特估所帶來優質國企的投資機會，以及人工智能帶來的下游應用機會。另外，美國聯合歐洲、日本等限制中國半導體產業發展，關注國產化替代與卡脖子攻關支援的核心半導體材料與設備企業等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂