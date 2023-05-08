港股黑期高水80點　金價企2000美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.31；港匯見7.8475；離岸人民幣(CNH)報6.9235；美元兌日圓處135.07；歐元報1.1022，英鎊報1.2633。現貨金價處2,017美元。布油報75.32美元，紐油報71.38美元。比特幣跌1%，報2.86萬美元。道指期貨跌23點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水80點。

●道指收報33,674點，升546點或1.65%；標指收報4,136點，升75點或1.85%；納指收報12,235點，升269點或2.25%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,214點，升165點。

●紐約期油收報每桶71.34美元，升2.78美元，升幅4.1%。

●紐約期金收報每安士2,024美元，跌30.9美元，跌幅1.5%。

●英國富時100指數收報7,778點，升75點或0.98%；德國DAX指數收報15,961點，升226點或1.44%；法國CAC指數收報7,432點，升92點或1.26%。

●內地4月外匯儲備增加209億美元，黃金儲備連升6個月。

●大埔University Hill第2B期原價加推115伙。

●英國股市沉淪 總市值被法國超越 3大利淡因素所致？

●股神現身股東會談政經局勢 重點一文睇晒！

●港府：經濟復甦存在隱憂 續撐內需冀年內好轉

●巴郡首季純利大增5.3倍 不過股神話「好日子」已完...

●「斷氣」威脅大降！歐洲天然氣價格暴跌9成

●傳台積電美製晶片售價將貴3成 會否滯銷？

●各區二手減價求售！沙田三房逾5年僅升4%

●新盤周末僅錄21宗成交 按周跌9成

●10大屋苑周末僅2宗成交 因天氣惡劣及加息...

●東方日報B1：環球經濟差 港股無運行

●【東方日報產評】老外也憂港樓跌 奈何庸官不入耳