螞蟻申請金融牌照傳受阻　有待內地監管機構重組

螞蟻在2020年底被監管機構約談，之後暫緩上市，並一直進行整改。一年多來，螞蟻一直等待內地對該公司整改的批准，而整改最後一步是獲得金融控股公司牌照，將使該公司接受類似於內地銀行業和其他金融機構的監管。

不過，據知情人士透露，由於內地金融監管體系重組，螞蟻獲得金融控股公司牌照的進程受阻。知情人士稱，過去一年，螞蟻高管一直就申請成為金融控股公司一事，與人民銀行和中國銀保監會的官員進行磋商。知情人士並補充，螞蟻已經提交申請，監管機構較早前已接近正式受理。在內地，正式接受此類申請，通常明確標誌着其將獲得批准。

內地之前宣布組建國家金融監督管理總局，領導人選仍未敲定，知情人士指，該過程可能需時數月才能完成，在此之前，螞蟻的牌照申請將保留在待辦事項清單。螞蟻可能要到下半年或稍後才能見到任何進展。

此外，螞蟻在獲得牌照前，可能被處以罰款。知情人士指，有關罰款的金額和依據仍在討論中。

螞蟻估值幾年間大縮水，其在暫緩上市前市值最多超過3,000億美元，不過今年初已被股東之一富達基金降至僅約600億美元。