耶倫：國會不提高債務上限　恐引發金融及經濟混亂

外媒報道，美國財長耶倫周日(7日)警告，如果美國不提高國債上限，經濟恐深度下行。

她認為，國會不提高債務上限，並繼續借錢支付國家帳單，將面臨「憲法危機」的風險。「如果國會未能履行其責任怎麼辦？根本沒有好的選擇。」

耶倫表示，美國如果想避免在下月出現前所未有的違約，唯一途徑是國會通過立法這樣做。「我們首要任務是確保國會履行職責，除了國會履行其職責並提高債務上限，並使我們能夠支付帳單外，沒有其他方法可以保護經濟中的金融體系。我們不應該考慮總統是否可以繼續發債，這將是一場憲法危機。」

她指，這是國會的工作，如果他們不這樣做，美國將面臨一場由自己造成的經濟和金融災難，總統拜登和財政部沒有任何行動可以防止這場災難，她又指不想考慮緊急選擇。

耶倫指，自1960年以來，債務上限已上調78次，在上屆政府期間上調3次，總是得到兩黨支持。

耶倫重申，她預計財政部將無法在6月1日之前盡快支付所有債務。她指，這將是美國在歷史上第一次無法支付到期款項，無論是拖欠債務到期的利息，還是拖欠社會保障金領取人或醫療保險提供者的款項，美國根本沒有足夠現金來履行所有義務，人們普遍認為，金融和經濟混亂將接踵而至。